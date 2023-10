Der genetische Austausch zwischen Homo sapiens und Neandertalern enthüllt

By

Eine aktuelle Studie, die europäische und asiatische Genome der letzten 40,000 Jahre analysiert, hat Einblicke in den genetischen Austausch zwischen Homo sapiens und unserem nächsten Verwandten, Homo neanderthalensis, geliefert. Die Forschung zeigt, dass Neandertaler von unserer Art nicht vollständig ausgerottet wurden, sondern dass es im Laufe der Zeit zu Kreuzungen kam, die schließlich zu ihrer genetischen Assimilation führten.

Diese in Science Advances veröffentlichte Studie untersuchte 4,464 antike und moderne eurasische Genome, um zu verstehen, wie sie aufgrund ihrer geografischen Herkunft und ihres Alters miteinander verknüpft sind. Die Ergebnisse zeigten, dass frühe Landwirte, die aus Anatolien und der Levante stammten und weniger Neandertaler-Vorfahren hatten, vor etwa 10,000 Jahren den Anteil der Neandertaler-DNA in europäischen Populationen verringerten. Dies erklärt, warum ostasiatische Populationen im Vergleich zu westeuropäischen Populationen einen höheren Anteil an Neandertalern haben.

Das Forschungsteam führte Computersimulationen durch, die darauf hindeuteten, dass Populationen, die migrieren und mit verschiedenen Gruppen hybridisieren, dazu führen würden, dass nachfolgende Generationen einen Prozentsatz lokaler DNA aufweisen würden, der proportional zur Entfernung ist, aus der die migrierende Population stammt. Dies deutet darauf hin, dass der Homo sapiens, je weiter er sich von Afrika entfernte, mehr Neandertaler-DNA in seinem Genom ansammelte.

Die Studie ergab auch, dass die zweite Verbreitungsgebietserweiterung der frühen Bauern aus Anatolien und der Levante, die Jäger und Sammler in Europa ersetzte, eine wichtige Rolle bei der Erklärung der aktuellen Verbreitung der Neandertaler-Abstammung spielte. Das Team untersuchte 40,000 Jahre alte und jüngere Genome aus der Allen Ancient DNA Resource an der Harvard Medical School und zeigte, wie die Neandertaler-DNA im menschlichen Genom nach dem Verschwinden der Neandertaler aus dem Fossilienbestand verdünnt wurde.

Während der Gesamtanteil der Neandertaler-Abstammung etwa 2 % beträgt, variieren die Anteile je nach Region. Es wurde festgestellt, dass in Ostasien die Abstammungsrate der Neandertaler um 8 bis 24 % höher ist als in Westeuropa. Diese Unterschiede in der Abstammung der Neandertaler können durch die Anhäufung von Paläogenomen unterschieden werden.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Geschichte des genetischen Austauschs zwischen Homo sapiens und Neandertalern. Weitere Analysen und paläoanthropologische Funde werden zu einem umfassenderen Verständnis unserer modernen genetischen Vielfalt und der Wechselwirkungen zwischen unserer Art und unseren nächsten Verwandten beitragen.

Quellen:

– Zeitschrift „Science Advances“.

– Gizmodo-Artikel – „Umfassende genetische Analyse enthüllt das Ausmaß der Neandertaler-Kreuzung“ (Link: https://gizmodo.com/sweeping-genetic-analysis-reveals-the-extent-of-neande-1848036894)