Wissenschaftler entdecken neues Szenario für den Reichtum an Edelmetallen im Erdmantel

By

Wissenschaftler haben ein neues geophysikalisch tragfähiges Szenario gefunden, das die Häufigkeit bestimmter Edelmetalle wie Gold und Platin im Erdmantel erklärt. In der Vergangenheit zeigten Simulationen, dass die meisten Metalle, darunter hochsiderophile Elemente (HSEs) mit einer starken Affinität zu Eisen, schnell in den Erdkern abflossen. Die neuen Simulationen berücksichtigten jedoch die durch Stöße verursachte Vermischung von Mantelmaterialien, die ein vollständiges Absinken der Metalle hätte verhindern können.

Die Forscher modellierten die Vermischung eines einschlagenden Planetesimals mit den Mantelmaterialien in drei Phasen: feste Silikatmineralien, geschmolzenes Silikatmagma und flüssiges Metall. Sie fanden heraus, dass eine teilweise geschmolzene Zone unter einem lokalisierten, durch Einschläge erzeugten Magma-Ozean den Abstieg planetesimaler Metalle in den Erdkern hätte aufhalten können. In diesem Szenario sinken Schwermetalle auf den Boden des lokalisierten Magmaozeans und sickern dann langsam durch die teilweise geschmolzene Region darunter. Wenn der Mantel erstarrt, werden die Metalle eingeschlossen und im Mantel zurückgehalten.

Darüber hinaus spielt die Mantelkonvektion eine Rolle bei der Umverteilung dieser Metalle über lange geologische Zeiträume. Unter Mantelkonvektion versteht man das Aufsteigen von heißem Mantelmaterial und das Absinken von kälterem Material. Dieser Prozess ermöglicht die Vermischung und Umverteilung von Mantelmaterialien, einschließlich HSEs, die sich bei großen Kollisionen vor Milliarden von Jahren angesammelt haben.

Zu verstehen, wie Edelmetalle im Erdmantel zurückgehalten werden, ist seit langem eine wissenschaftliche Frage. Diese neue Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Prozesse, die zur Fülle dieser Metalle im Erdmantel führten, und wirft Licht auf die geologische Geschichte der Erde.

Quelle: ANI-Nachrichtendienst