Wissenschaftler entdecken neues Szenario für das Vorhandensein von Edelmetallen im Erdmantel

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die das Vorhandensein von Edelmetallen wie Gold und Platin im Erdmantel erklärt. Mithilfe von Simulationen und Modellen haben Forscher herausgefunden, dass eine durch Stöße verursachte Vermischung von Mantelmaterialien verhindern kann, dass Metalle vollständig in den Erdkern versinken.

Die Entstehung des Mondes vor etwa 4.5 Milliarden Jahren war das Ergebnis einer Kollision zwischen der Erde und einem marsgroßen Planeten. Diese als „späte Akkretion“ bekannte Ära der Bombardierung brachte auch Planetesimale, darunter hoch siderophile Elemente (HSEs) wie Gold und Platin, auf die Erde.

Frühere Simulationen zeigten, dass beim Eindringen von Planetesimalen in den Erdmantel nur geringe Mengen an Metallen aufgenommen werden und der Großteil im Erdmantel versinkt. Dies warf die Frage auf, wie die Erde an ihre Edelmetalle gelangte.

Um dieses Problem anzugehen, haben Wissenschaftler neue Simulationen entwickelt, die die Vermischung einschlagender Planetesimale mit Mantelmaterialien berücksichtigen. Die Simulationen konzentrierten sich auf ein Dreiphasensystem: feste Silikatmineralien, geschmolzenes Silikatmagma und flüssiges Metall. Durch die Kombination der schnellen Dynamik dieses Systems mit der langfristigen Durchmischung durch Mantelkonvektion wurde die Rückhaltung von HSEs im Mantel möglich.

In diesem Szenario prallt ein Impaktor auf die Erde und erzeugt lokal einen Ozean aus flüssigem Magma, in dem Schwermetalle versinken. Wenn diese Metalle den teilweise geschmolzenen Bereich darunter erreichen, sickern sie durch die Schmelze und sinken langsam zum Boden des Mantels. Der geschmolzene Mantel verfestigt sich dann und schließt die Metalle ein. Der Prozess der Mantelkonvektion, angetrieben durch Wärme aus dem Erdkern, transportiert diese Metalle und verteilt sie im Laufe der Zeit neu.

Diese Entdeckung liefert eine geophysikalisch tragfähige Erklärung für das Vorhandensein von Edelmetallen im Erdmantel. Es unterstreicht die Bedeutung der durch Stöße verursachten Vermischung bei der Gestaltung der Zusammensetzung unseres Planeten vor Milliarden von Jahren.

Definitionen:

– Späte Akkretion: Die Periode der intensiven Bombardierung eines Planeten oder Mondes durch Planetesimale nach seiner anfänglichen Entstehung.

– Siderophile Elemente: Metalle mit einer starken Affinität zu Eisen.

– Mantelkonvektion: Das Aufsteigen und Absinken von heißem und kaltem Mantelmaterial, wodurch Materialien innerhalb des Mantels neu verteilt werden.