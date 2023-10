Wissenschaftler entdecken, wie die Erde Edelmetalle in ihrem Erdmantel zurückhält

Wissenschaftler haben neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie Edelmetalle wie Gold und Platin im Erdmantel zurückgehalten wurden, obwohl frühere Theorien darauf hindeuteten, dass diese Metalle bis in den Kern gesunken seien. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie nutzte Simulationen, um die durch Stöße verursachte Vermischung von Mantelmaterialien zu untersuchen.

Vor etwa 4.5 Milliarden Jahren erlebte die Erde einen erheblichen Einschlag eines marsgroßen Planeten, der dazu führte, dass Material in eine umlaufende Scheibe geschleudert wurde, aus der der Mond entstand. Nach dieser als „späte Akkretion“ bekannten Phase kollidierten große Planetesimale mit der Erde und lieferten Metalle mit einer starken Affinität zu Eisen, sogenannte hochsiderophile Elemente, die von der jungen Erde absorbiert wurden.

Frühere Simulationen hatten gezeigt, dass die meisten dieser Metalle, einschließlich hoch siderophiler Elemente (HSEs), in den Erdkern abgeflossen wären. Die neue Studie enthüllt jedoch ein realistisches Szenario, das die Fülle dieser Edelmetalle im Erdmantel erklärt.

Die Simulationen berücksichtigten den Einschlag eines Planetesimals auf der Erde, wodurch ein lokalisierter Magma-Ozean entstand, in dem Schwermetalle auf den Boden sinken. Wenn die Metalle den teilweise geschmolzenen Bereich darunter erreichen, sickern sie durch die Schmelze und sinken dann langsam zum Boden des Mantels. Während dieses Prozesses verfestigt sich der geschmolzene Mantel, wodurch die Metalle effektiv eingeschlossen werden.

Die Studie unterstreicht auch die Rolle der Mantelkonvektion bei der Umverteilung von Mantelmaterialien über lange Zeiträume. Unter Mantelkonvektion versteht man das Aufsteigen von heißem Mantelmaterial und das Absinken von kälterem Material, was zur Vermischung und Umverteilung von Mantelmaterialien, einschließlich der stark siderophilen Elemente, führt.

Diese Forschung liefert ein neues Verständnis darüber, wie die Erde ihre Edelmetalle bewahrte, und wirft Licht auf die Zusammensetzung des Erdmantels und die Prozesse, die unseren Planeten über Milliarden von Jahren geformt haben.

