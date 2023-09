Abschwächung des Golfstroms durch neue Studie bestätigt

By

Eine neue Studie hat definitiv bestätigt, dass der Golfstrom, eine große Meeresströmung vor der Ostküste der USA und Teil der Zirkulation im Nordatlantik, in den letzten vier Jahrzehnten um 4 % abgeschwächt ist. Die in Geophysical Research Letters veröffentlichte Studie mit dem Titel „Robuste Abschwächung des Golfstroms während der letzten vier Jahrzehnte in der Floridastraße beobachtet“ liefert den ersten schlüssigen Beweis für diese signifikante Veränderung der Meeresströmung.

Der Golfstrom spielt eine entscheidende Rolle für Wetter- und Klimamuster und eine Abschwächung könnte erhebliche Auswirkungen haben. Es beeinflusst das regionale Wetter, das Klima und die Küstenbedingungen, einschließlich der Oberflächenlufttemperatur und des Niederschlags in Europa, des Küstenmeeresspiegels im Südosten der USA und der Hurrikanaktivität im Nordatlantik. Das Verständnis dieser Veränderungen ist wichtig, um beobachtete Veränderungen zu interpretieren und zukünftige Trends bei Extremereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürmen vorherzusagen.

Obwohl die Studie die Ursache für die Abschwächung des Golfstroms nicht ermitteln kann, wird die zukünftige Forschung darauf abzielen, die zugrunde liegenden Faktoren zu identifizieren. Die Autoren vermuten, dass der Klimawandel oder natürliche Schwankungen mögliche Ursachen sein könnten. Klimamodelle deuten auf ähnliche Abschwächungstendenzen hin, es bedarf jedoch zusätzlicher Beobachtungsnachweise, um die genaue Ursache zu ermitteln.

Zur Durchführung der Studie nutzten die Forscher die Bayes'sche Modellierung, um Daten aus drei unabhängigen Quellen zu analysieren: Unterseekabel, Satellitenaltimetrie und In-situ-Beobachtungen. Durch die Kombination dieser Datensätze konnten die Forscher klare Beweise für langfristige Veränderungen im Golfstromtransport liefern. Die Studie betont, wie wichtig es ist, mehrere unabhängige Datenquellen zu berücksichtigen, ähnlich wie mehrere Zeugen in einem Gerichtssaal vorgestellt werden, um ein kohärentes Bild des Abschwächungstrends zu erstellen.

Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und Erforschung des Golfstroms, um sein Verhalten und seine möglichen Auswirkungen auf Klima- und Wettermuster besser zu verstehen.

