Die Entdeckung epigenetischer Uhren in Pflanzen liefert neue Einblicke in die Evolution

Epigenetik, die Untersuchung, wie Umweltfaktoren und Lebenserfahrungen die Genexpression beeinflussen können, ohne die DNA-Sequenz zu verändern, ist seit langem dafür bekannt, dass sie bei Menschen und anderen Säugetieren eine Rolle spielt. Nun hat eine bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, gezeigt, dass epigenetische Uhren nicht nur in Pflanzen existieren, sondern auch über viele Generationen hinweg die Zeit genau messen.

Epigenetische Uhren sind mathematische Modelle, die den Grad der DNA-Methylierung, einer chemischen Modifikation, die die Genaktivität beeinflusst, an bestimmten Stellen im Genom bewerten. Diese Uhren werden häufig als Biomarker für Alterung und Gesundheit bei Menschen und anderen Tieren verwendet. Allerdings waren ihr Vorkommen und ihr Nutzen in Pflanzen bisher weitgehend unbekannt.

Die von einem internationalen Wissenschaftlerteam durchgeführte Forschung zeigt, dass epigenetische Uhren in Pflanzen die Zeit mit bemerkenswerter Genauigkeit messen können, von Jahrzehnten bis hin zu Jahrhunderten. Dieses Maß an Präzision übertrifft das herkömmlicher, auf DNA-Mutationen basierender Uhren. Die Entdeckung wirft ein neues Licht auf mikroevolutionäre Fragen, die sich als schwierig zu lösen erwiesen haben, wie zum Beispiel den Zeitpunkt der Einführung invasiver Arten und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten seit der Ära der modernen Industrialisierung.

Um epigenetische Uhren von Pflanzen aufzudecken, untersuchten die Forscher eine 300 Jahre alte Pappel. Sie analysierten DNA-Methylierungsmuster in verschiedenen Zweigen des Baumes und fanden einen Zusammenhang mit dem Alter der Zweige, das durch Zählen der Baumringe ermittelt wurde. Das Team war sogar in der Lage, das Alter eines Zweigs abzuschätzen, der nicht allein anhand der DNA-Methylierungsdaten bestimmt werden konnte.

Anschließend testeten die Forscher die Anwendbarkeit epigenetischer Uhren bei anderen Pflanzenarten mit unterschiedlichen Fortpflanzungsarten. Sie konzentrierten sich auf Arabidopsis thaliana, eine selbstbefruchtende Pflanze, und Zostera Marina, ein klonales Seegras. Durch das Sammeln von Proben aus natürlichen Populationen dieser Arten und die Messung des DNA-Methylierungsgrads entdeckten sie, dass epigenetische Uhren die Divergenzzeiten in phylogenetischen oder evolutionären Bäumen innerhalb einer Art genau schätzten.

Die Studie ergab auch, dass epigenetische Uhren verwendet werden könnten, um die Zeit eines Stammbaums mithilfe experimenteller Evolutionspopulationen abzuschätzen. Dazu gehörten A. thaliana-Pflanzen, die unterschiedlichen Umgebungen ausgesetzt waren oder unterschiedlichen geografischen Ursprungs waren. Um ihre Ergebnisse zu validieren, identifizierten die Forscher uhrartige Epimutationen, bei denen es sich um DNA-Methylierungsänderungen handelt, die unabhängig von DNA-Mutationen auftreten.

Die Entdeckung epigenetischer Uhren in Pflanzen hat erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der Evolution und Ökologie von Pflanzen. Diese Uhren bieten ein neues Werkzeug zur Datierung evolutionärer Ereignisse wie Artbildung, Hybridisierung, Kolonisierung und Anpassung, deren Bestimmung allein auf der Grundlage von DNA-Mutationen schwierig ist. Darüber hinaus können epigenetische Veränderungen die Genexpression und phänotypische Variation beeinflussen und so Merkmale wie Wachstumsrate, Stresstoleranz, Blütezeit und Krankheitsresistenz beeinflussen. Diese Veränderungen können über Generationen hinweg vererbt oder horizontal zwischen Individuen übertragen werden und spiegeln sowohl das chronologische Alter als auch das evolutionäre Potenzial wider.

Diese Studie stellt einen wichtigen Durchbruch in unserem Verständnis der Pflanzenbiologie dar und eröffnet neue Wege für die Forschung in der Epigenetik. Die Integration epigenetischer Uhren mit anderen molekularen Markern und Methoden kann ein umfassenderes Bild der Evolutionsgeschichte und -dynamik liefern. Insgesamt bietet die Entdeckung epigenetischer Uhren in Pflanzen wertvolle Einblicke in die Evolutionsprozesse, die die natürliche Welt prägen.

Quellen:

- Wissenschaft

– NatureWorldNews.com