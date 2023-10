Die fehlenden Übergangsfossilien im Präkambrium: Weitere Beweise gegen die darwinistische Evolution

Das plötzliche Auftauchen verschiedener Tierstämme während der kambrischen Explosion stellt seit langem eine Herausforderung für die darwinistische Evolution dar. Nach dieser Theorie sollten sich im Laufe der Zeit komplexe biologische Neuheiten mit zahlreichen Zwischenformen allmählich herausgebildet haben. Allerdings wurden in den Schichten des späten Präkambriums, die der kambrischen Explosion vorausgingen, keine Übergangsfossilien gefunden. Die Ediacara-Periode, die das Ende des Präkambriums umfasst, enthält zwar komplexe Makrofossilien, ihre Beziehung zum späteren kambrischen Tierstamm bleibt jedoch umstritten.

Charles Darwin selbst erkannte dies als schwerwiegenden Einwand gegen seine Theorie an und wies auf den Mangel an Aufzeichnungen aus den riesigen Urperioden vor der Schicht des Kambriums hin. Die häufigste Erklärung für dieses Fehlen ist die Unvollständigkeit des Fossilienbestands, was darauf hindeutet, dass die tierischen Vorfahren existiert haben müssen, aber aufgrund ihrer geringen Größe und ihres weichen Körpers nicht leicht erhalten werden konnten. Diese Artefakthypothese wurde jedoch durch die jüngsten Entdeckungen von Ediacara-Fossilien widerlegt, die die Erhaltung kleiner tierischer Vorläufer mit weichem Körper hätten ermöglichen können. Stattdessen gab es an diesen Standorten nur fossile Algen und einige problematische Organismen.

Eine kürzlich in Trends in Ecology and Evolution veröffentlichte Studie liefert weitere Beweise gegen die Artefakthypothese. Paläontologen unter der Leitung von Derek Briggs verglichen die Versteinerungsprozesse und die Geologie präkambrischer und kambrischer Schichten und stellten fest, dass in präkambrischen Schichten völlige Tiere fehlen, die zur Erhaltung geeignet sind. Sie deuten auf eine sanfte maximale Beschränkung des Tieralters vor 789 Millionen Jahren hin. Bedingungen vom Typ Burgess-Schiefer, die als förderliche Umgebung für den frühen Tierschutz vorgeschlagen wurden, wurden nicht mit fossilen Biotas in Verbindung gebracht, die vor 789 Millionen Jahren oder älter entstanden sind.

Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass eine kryogenische Lücke in außergewöhnlich gut erhaltenen Biotas das plötzliche Auftauchen von Tieren später erklären könnte. Diese Interpretation scheint jedoch widersprüchliche Beweise zu übersehen, einschließlich der Abwesenheit unumstrittener metazoischer oder bilateraler Tiere in dieser Zeit. Darüber hinaus haben andere Studien die maximale Einschränkung für die ersten Tiere in einem noch jüngeren Alter, näher am Beginn des Kambriums, angesetzt.

Diese Ergebnisse stellen die gradualistischen Annahmen der darwinistischen Evolution in Frage und widersprechen der Datierung, die durch Studien zur molekularen Uhr vorgeschlagen wird. Für Evolutionsbiologen ist es wichtig, die erheblichen Diskrepanzen zwischen den empirischen Daten und den Kernvorhersagen ihrer Theorie anzuerkennen und anzugehen.