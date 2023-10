Einführung in das Konzept der abgeleiteten Attraktivität: Ein Paradigmenwechsel bei der Partnerwahl

Emily DuVal, Biologin an der Florida State University, hat eine bahnbrechende Idee namens „abgeleitete Attraktivität“ vorgeschlagen, die das bestehende Verständnis darüber, wie Tiere ihre Partner auswählen, in Frage stellt. Die in Zusammenarbeit mit Forschern von drei anderen großen Universitäten durchgeführte Studie von DuVal legt nahe, dass Frauen aus den Entscheidungen anderer lernen und die Qualitäten ausgewählter Partner mit denen vergleichen, die übersehen werden, was dazu führt, dass sie bestimmte Eigenschaften bevorzugen. Dieses als „Mate Choice Copying“ bekannte Phänomen wurde bei verschiedenen Arten, darunter auch beim Menschen, beobachtet.

DuVals Forschung geht neue Wege, indem sie die mögliche Ausweitung dieser Tendenz untersucht, Männer in Gesellschaft von Frauen als attraktiver zu beurteilen. Mithilfe eines mathematischen Modells führte das Team Simulationen über mehrere Generationen hinweg durch und fand Muster, die mit beobachteten Verhaltensweisen in der Natur übereinstimmten. Dieses neue Konzept stellt die traditionelle Betonung männlicher Merkmale in Theorien zur Partnerwahl in Frage und verlagert den Fokus auf das Verständnis der Dynamik, die durch weibliche Vorlieben bestimmt wird.

Das Modell legt nahe, dass die Partnerwahl nicht nur von der Genetik, sondern auch von sozialen Einflüssen und individuellen Erfahrungen beeinflusst wird. Diese Idee befasst sich mit der Frage, warum sich Präferenzen in einer Population im Laufe der Zeit ändern können, und erklärt die Existenz von Variationen in männlichen Merkmalen, selbst wenn Frauen starke Paarungspräferenzen zeigen. Es gibt auch Aufschluss darüber, warum verschiedene Tiere in verschiedenen Situationen unterschiedliche Vorlieben haben können.

Diese Forschung beleuchtet das komplexe Zusammenspiel zwischen männlichen Merkmalen und weiblichen Vorlieben und verdeutlicht, dass die Partnerwahl ein dynamisches Phänomen ist, das sowohl von genetischen als auch von sozialen Faktoren geprägt wird. DuVal schlägt vor, dass dieses neue Verständnis Aufschluss darüber geben wird, wie Tiere ihre Partner auswählen und wie diese Entscheidungen ihre Entwicklung beeinflussen.

DuVal hofft, dass dieses Konzept der abgeleiteten Attraktivität zu einer grundlegenden Neubewertung vorhandener Daten führen und in Zukunft zu neuen experimentellen Tests inspirieren wird. Als gewählte Präsidentin der Animal Behavior Society glaubt sie, dass dieses Modell das Potenzial hat, die Evolutionsbiologie zu revolutionieren und weitere zum Nachdenken anregende Forschung anzuregen.

