Starlink Direct to Cell Service von SpaceX zur Bereitstellung von Mobilfunkkonnektivität über Satellit

SpaceX hat eine neue Webseite vorgestellt, die seinen bevorstehenden Dienst „Starlink Direct to Cell“ bewirbt, der darauf abzielt, Mobilfunkkonnektivität zu bestehenden LTE-Telefonen über Satellitentechnologie anzubieten. Der Dienst soll schrittweise eingeführt werden, wobei im Jahr 2024 SMS-Dienste eingeführt werden sollen, gefolgt von Sprach- und Datenfunktionen im Jahr 2025. Darüber hinaus wird der Dienst Geräte für das Internet der Dinge (IoT) unterstützen.

Laut der Website von SpaceX wird der „Direct to Cell“-Dienst einen nahtlosen Zugriff auf Text, Sprache und Daten ermöglichen, ohne dass Änderungen an Hardware, Firmware oder speziellen Apps auf vorhandenen LTE-Telefonen erforderlich sind. Trotz möglicherweise geringerer Geschwindigkeiten von zwei bis vier Megabit pro Sekunde im Vergleich zu terrestrischen Netzen liegt der Hauptvorteil des Dienstes in seiner umfassenden Abdeckung. T-Mobile, der US-Partner von SpaceX, erklärte in einer Pressemitteilung, dass der Dienst an verschiedenen Standorten auf dem US-amerikanischen Festland, auf Hawaii, in Teilen von Alaska, Puerto Rico und in Hoheitsgewässern verfügbar sein wird, sogar außerhalb der Reichweite von T-Mobile Netzwerk.

Die Nutzung der Satellitenkonnektivität für Smartphones hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise hat Apple auf dem iPhone 14 und neueren Modellen eine Notfall-SOS-Funktion eingeführt, die es ihnen ermöglicht, in Notsituationen begrenzte Nachrichten und Standortinformationen über Satellit zu senden. Darüber hinaus hat AST SpaceMobile, ein von AT&T unterstütztes Mobilfunksatellitenunternehmen, kürzlich den Meilenstein erreicht, den ersten Satellitenanruf über 5G von einem unveränderten Smartphone aus zu tätigen.

Diese Entwicklungen in der Satellitenkonnektivität bieten verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und eine größere Abdeckung für Smartphone-Benutzer, insbesondere in abgelegenen Gebieten oder bei Notfällen. Während SpaceX seinen Starlink Direct to Cell-Dienst weiterentwickelt, verspricht es sich, in Zukunft eine erweiterte mobile Konnektivität bereitzustellen.

Definitionen:

– LTE: Long-Term Evolution, ein Standard für die drahtlose Kommunikation von Hochgeschwindigkeitsdaten für Mobiltelefone und Datenterminals.

– IoT: Internet der Dinge, ein Netzwerk miteinander verbundener Objekte, die Daten sammeln und austauschen können.

