Neue Techniken zur Verschränkung von Atomen führen zu genaueren Messungen

Forscher am JILA, einem gemeinsamen Institut des National Institute of Standards and Technology (NIST) und der University of Colorado Boulder, haben neue Methoden zur „Verschränkung“ großer Atomgruppen entwickelt. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, Quantensensoren, Atomuhren und Tests der Grundlagenphysik zu revolutionieren. Die Forscher haben auch Wege gefunden, diese Atomgruppen genauer zu messen, selbst in verrauschten Umgebungen.

Die Verschränkung ist ein Schlüsselkonzept in der Messwissenschaft, da sie die Verwendung von Atomen als hochempfindliche Sensoren ermöglicht. Allerdings sind Atome von Natur aus verrauscht, weil sie Quantenobjekte sind. Durch die Verschränkung können Forscher dieses Rauschen reduzieren und klarere, sicherere Messungen erhalten. Darüber hinaus können verschränkte Atome zusammenarbeiten, was die Anzahl der erforderlichen Messwiederholungen reduziert und Zeit spart.

Eine Methode der Verschränkung ist das sogenannte Spin-Squeezing. Diese Technik reduziert den Bereich möglicher Energiezustände, in denen ein Atom sein kann, und macht die Messung präziser. Aufgrund der schwächeren Wechselwirkungen zwischen ihnen ist es jedoch schwieriger, weit voneinander entfernte Atome zu verschränken. Um dies zu überwinden, verwendeten die Forscher Laser, um Wechselwirkungen zwischen Kalziumionen zu induzieren, wodurch die Atome effektiv miteinander kommunizieren konnten. Die Hinzufügung externer Magnetfelder machte diese Wechselwirkungen dynamisch und stellte sicher, dass alle Atome in der Anordnung kommunizieren konnten, ohne dass die Nachricht verloren ging.

Das Ergebnis dieses Experiments war die Erzeugung verschränkter Atome in einem Spin-gequetschten Zustand und schließlich in einem sogenannten „Katzenzustand“ – einer besonderen Art der Überlagerung, bei der sich Atome gleichzeitig in zwei diametral entgegengesetzten Zuständen befinden. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für hochpräzise Messungen und Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft.

Diese Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Innsbruck in Österreich in Nature veröffentlicht. Verschränkung und Spinquetschung sind entscheidende Techniken auf dem Gebiet der Quantenmessung und haben das Potenzial, Fortschritte in der Technologie und im wissenschaftlichen Verständnis voranzutreiben.

Quellen:

– JILA (Nationales Institut für Standards und Technologie)

- Universität von Colorado Boulder

– Universität Innsbruck