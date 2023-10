Ein neues Virtual-Reality-Headset verbessert Mausexperimente in der neurowissenschaftlichen Forschung

Ein Forscherteam hat ein Virtual-Reality-Headset (VR) speziell für Mäuse entwickelt, das einen immersiveren und natürlicheren Versuchsaufbau ermöglicht. Diese Entwicklung könnte unser Verständnis der Nervenbahnen, die an komplexen Verhaltensweisen beteiligt sind, erheblich verbessern.

Traditionell untersuchen Neurowissenschaftler die Gehirnaktivität wacher Mäuse, indem sie einen Teil ihres Schädels durch ein transparentes Fenster ersetzen und sie unter einem Mikroskop positionieren. Um navigatorische neuronale Netze zu beobachten, werden die Mäuse auf ein Laufband mit Blick auf Panoramadisplays gesetzt. Diese Displays sind jedoch für Menschen konzipiert und haben eine viel höhere Auflösung als das, was Mäuse erkennen können. Darüber hinaus können die peripheren Gehirnaufzeichnungsgeräte die Tiere von ihren Aufgaben ablenken.

Das neu entwickelte VR-Headset, das die Forscher MouseGoggles nannten, ähnelt im Design menschlichen VR-Headsets. Es umfasst zwei runde Displays, Linsen und ein Computersystem, alles verpackt in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Um eine virtuelle Umgebung zu schaffen, wurden ursprünglich für Smartwatches entwickelte Low-Definition-Bildschirme umfunktioniert. Die Mäuse navigieren durch diesen simulierten Raum, indem sie auf einer rotierenden Styroporkugel laufen, die mit optischen Sensoren ausgestattet ist, um Geschwindigkeit und Richtung zu messen.

Mithilfe der Mikroskopie stellte das Team fest, dass die MouseGoggles ein ähnliches Aktivitätsmuster im visuellen Kortex erzeugten wie die herkömmlichen Setups. Darüber hinaus erkannten im Hippocampus implantierte Elektroden die Aktivierung von Ortszellen, die der gesamten virtuellen Route entsprachen, was darauf hindeutet, dass die Mäuse virtuelle Orte erkannten.

Um die Wirksamkeit der MouseGoggles zu testen, trainierten die Wissenschaftler Mäuse, eine räumliche Lernaufgabe auszuführen. Die Mäuse wurden mit zuckerhaltigen Getränken belohnt, als sie bestimmte Orte erkundeten, und als sie den Rundgang wiederholten, zeigten sie Vorfreude, indem sie an denselben Orten leckten. Dies deutet darauf hin, dass die Mäuse in der Lage waren, virtuelle Orte zu erkennen und sich daran zu erinnern.

Für Experimente mit frei laufenden Mäusen konzentrieren sich die Forscher darauf, das Headset noch kleiner und leichter zu machen. Die geringen Montagekosten, die bei Verwendung leicht verfügbarer Materialien unter 200 US-Dollar liegen, sowie eine Online-Bedienungsanleitung machen die MouseGoggles zu einem zugänglichen Werkzeug für Forscher in der Neurowissenschaftsgemeinschaft.

Diese Entwicklung könnte zu effizienteren Experimenten führen, da sich Mäuse in virtuellen Umgebungen natürlicher verhalten könnten, was weniger Training erfordert und weniger Zeit in einer am Kopf befestigten Anordnung aufwendet. Mit der Fähigkeit, tiefere Einblicke in die neuronalen Bahnen zu gewinnen, die komplexen Verhaltensweisen zugrunde liegen, hat dieses neue VR-Headset das Potenzial, die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Neurowissenschaften voranzutreiben.

