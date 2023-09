Neue Arten pflanzenfressender Dinosaurier auf der Isle of Wight entdeckt

Auf der Isle of Wight wurde eine neue Art pflanzenfressender Dinosaurier gefunden, was darauf hindeutet, dass Europa eine eigene einzigartige Familie kleiner pflanzenfressender Dinosaurier hatte. Die fossilen Überreste gehören zu einem Dinosaurier namens Vectidromeus insularis, der etwa die Größe eines Huhns hatte, aber wahrscheinlich viel größer geworden wäre, wenn er das Erwachsenenalter erreicht hätte. Dies ist das zweite Mitglied der Familie der Hypsilophodonten, das auf der Insel entdeckt wurde.

Die Hypsilophodonten waren edle, zweibeinige Pflanzenfresser, die vor etwa 125 Millionen Jahren existierten. Sie lebten neben anderen bekannten Dinosauriern wie Tyrannosauriern, Spinosauriern und Leguanodons. Die Entdeckung des Vectidromeus erfolgte durch eine gemeinsame Anstrengung der Universitäten Portsmouth und Bath.

Dr. Nicholas Longrich vom Milner Center for Evolution an der University of Bath betonte die Bedeutung des Fundes und erklärte: „Paläontologen arbeiten seit mehr als einem Jahrhundert auf der Isle of Wight, und diese Fossilien haben eine wichtige Rolle gespielt.“ in der Geschichte der Wirbeltierpaläontologie, aber wir machen immer noch neue Entdeckungen über die Dinosaurierfauna, während das Meer neue Fossilien aus den Klippen erodiert.“

Der Vectidromeus ist eng mit einem anderen Dinosaurier namens Hypsilophodon foxii verwandt, der einer der ersten Dinosaurier war, der im viktorianischen Zeitalter anhand relativ vollständiger Überreste beschrieben wurde. Interessanterweise wurde der Hypsilophodon foxii vom Wissenschaftler Thomas Henry Huxley als Beweis für die Verbindung zwischen Vögeln und Dinosauriern verwendet. Der Vectidromeus, der möglicherweise zwei bis drei Millionen Jahre jünger ist als der Hypsilophodon, trägt zum Verständnis der Vielfalt dieser Dinosaurier bei.

Dr. Longrich weist auch darauf hin, dass die Entdeckung faszinierend sei, da diese Dinosaurier nicht eng mit denen in Nordamerika, Asien oder der südlichen Hemisphäre verwandt seien. Dies deutet darauf hin, dass es nach dem Zerfall von Pangaea eine starke Isolation gab und sich auf jedem Kontinent verschiedene Arten von Dinosauriern entwickelten.

Professor Dave Martill von der University of Portsmouth, Mitautor der Studie, findet es bemerkenswert, wie viele neue Dinosaurier in den letzten Jahren auf der Isle of Wight entdeckt wurden. Er führt dies auf die Bemühungen von Amateursammlern zurück, die auf diesem Gebiet einen Beitrag geleistet haben.

Diese Entdeckung wirft Licht auf die einzigartige Dinosaurierfauna, die in Europa während der Kreidezeit existierte, und trägt zu unserem Verständnis der Dinosaurierentwicklung und Kontinentalbewegung bei.

Quellen:

– Kreideforschung

– Universität Bath

- Universität von Portsmouth