Eine Reise zum Asteroiden 16 Psyche: Erforschung der Geburt des Sonnensystems

Ein aktuelles astronomisches Foto hat die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen erregt. Das Bild zeigt eine kleine Ansammlung von Kies in einem Metallbehälter. Das Besondere daran ist jedoch, dass dieser Kies von einem Asteroiden stammt. Als Überbleibsel von Urmaterial aus der Entstehungszeit des Sonnensystems ist diese Probe von erheblichem wissenschaftlichem Wert. Jetzt begibt sich eine neue Raumsonde auf die Mission, einen weiteren Asteroiden namens 16 Psyche zu erforschen, der hauptsächlich aus Eisen und verwandten Metallen besteht.

Die Entstehung des Sonnensystems war ein dramatischer und komplexer Prozess. Staubpartikel in der Wolke, aus der die Sonne und die Planeten entstanden, begannen sich zu verdichten und Klumpen zu bilden. Diese Klumpen wuchsen manchmal, indem sie an anderen Klumpen festklebten, aber Kollisionen mit hoher Geschwindigkeit führten auch dazu, dass sie in Kies und Staub zerfielen. Gelegentlich kam es zu Zusammenstößen mit größeren Körpern, etwa wenn die Erde gerade entstand und von einem marsgroßen Objekt getroffen wurde. Die Trümmer dieser Kollision führten letztendlich zur Entstehung der Erde und des Mondes.

Wenn Material mit einem wachsenden Himmelskörper kollidierte, wurden durch die enorme Energiemenge große Mengen an Wärme freigesetzt. Dabei entstand eine geschmolzene Gesteinskugel, die über Milliarden von Jahren allmählich abkühlte. Bis heute ist der Erdkern heiß und teilweise geschmolzen. Ein Teil dieser Wärme entsteht durch die Entstehung des Planeten, der Rest entsteht durch den Zerfall radioaktiver Elemente. Der Staub, der die Planeten formte, bestand aus verschiedenen Gesteinsmineralien, Eis, Eisen, Nickel und verwandten Metallen sowie Spuren schwerer Elemente, darunter auch radioaktiver.

Das Vorhandensein von Eisen und seinen Verwandten in den kosmischen Staubwolken ist eine Folge der Energieproduktion in Sternen. Diese Elemente sind der Endpunkt von Fusionsreaktionen in Sternen, die eine immense Energiemenge erfordern, um etwas darüber hinaus zu erzeugen. Wenn Sterne kollabieren und explodieren, geben sie daher Eisen und andere schwere Elemente an das Universum ab. Dieser Prozess führt zur Bildung schwererer Elemente wie Gold, Silber, Blei und verschiedener radioaktiver Isotope.

Wenn sich ein neuer Planet bildet, verbindet sich die Mischung geschmolzener Materialien nicht ohne weiteres. Leichtere Mineralien wie Silizium und Aluminium steigen an die Oberfläche des Planeten, während schwereres Eisen, Magnesium und verwandte Metalle zur Mitte hin absinken. Im Falle einer zerstörerischen Kollision mit einem anderen Planeten ist es möglich, dass der metallische Kern überlebt und zu einem Asteroiden wird. Ein solcher Asteroid würde hauptsächlich aus Nickel und Eisen sowie geringen Mengen anderer schwerer Elemente bestehen.

Es gibt zwei wichtige Gründe, warum die Untersuchung eines Nickel/Eisen-Asteroiden wie 16 Psyche von Interesse ist. Erstens bietet es eine zugängliche Probe des unerreichbaren Kerns der Erde und bietet wertvolle Einblicke in die Entstehung unserer Welt und anderer Gesteinsplaneten. Zweitens wird es für Menschen von entscheidender Bedeutung, wichtige Ressourcen leicht verfügbar zu haben, wenn es darum geht, Stützpunkte auf dem Mond und anderen Himmelskörpern zu errichten. Während Wasser im Weltraum weit verbreitet ist, sind Baumaterialien wie Stahl schwer und umständlich von der Erde zu transportieren. Daher würde das Auffinden dieser Ressourcen vor Ort künftige Weltraummissionen erheblich vereinfachen und die Kosten senken.

Durch die Erforschung der Zusammensetzung und Eigenschaften von Asteroiden wie 16 Psyche lüften Wissenschaftler die Geheimnisse der Entstehung des Sonnensystems und ebnen den Weg für zukünftige Weltraumforschungs- und Kolonisierungsbemühungen.

Quellen:

– Ken Tapping, Astronom am Dominion Radio Astrophysical Observatory in Penticton.