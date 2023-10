Die Zukunft des Klimawandels und der Ernährungssicherheit: Ein gemeinschaftliches weltraumgestütztes Projekt

By

Inmitten der drängenden globalen Probleme des Klimawandels und der Ernährungssicherheit starten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die Vereinigten Staaten (USA), Indien und Israel ein innovatives weltraumgestütztes Projekt, das das Potenzial hat, die Reaktion der Welt darauf zu prägen diese Herausforderungen. Diese als I2U2 bekannte Gemeinschaftsinitiative zielt darauf ab, große Mengen wissenschaftlicher Daten bereitzustellen, die Ländern dabei helfen, die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern und die Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen.

Das Projekt basiert auf dem Prinzip des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Informationen und zielt darauf ab, internationale Zusammenarbeit und Investitionsmöglichkeiten zu fördern. Durch die Nutzung weltraumgestützter Beobachtungsdaten und -fähigkeiten aus den vier Partnerländern zielt das Projekt darauf ab, ein einzigartiges Werkzeug für politische Entscheidungsträger, Institutionen und Unternehmer zu schaffen, um die Herausforderungen des Umwelt- und Klimawandels zu bewältigen.

Während spezifische Details noch in der Entwicklung sind, besteht das Ziel des Projekts darin, Daten durch eine gemeinsame Erklärung auszutauschen und zu analysieren. Diese gemeinsame Anstrengung stellt eine bedeutende Chance dar, die Klimakrise gemeinsam zu bekämpfen. Durch I2U2 haben die Partnerländer bereits damit begonnen, neue Wege für Unternehmertum und Innovation zu erkunden. Diese Bemühungen haben zu Vereinbarungen geführt, die die Zusammenarbeit im Weltraum fördern und Türen für tiefere Handels- und Handelsbeziehungen zwischen den beteiligten Nationen geöffnet haben.

Darüber hinaus spielen die VAE eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Weltraumforschung. Nachdem die VAE 2019 ihren ersten Astronauten, Hazza Al Mansouri, zur Internationalen Raumstation geschickt und 2020 die Hope-Sonde erfolgreich zum Mars gestartet haben, investieren sie weiterhin stark in ihr Raumfahrtprogramm. Der emiratische Astronaut Sultan Al Neyadi kehrte kürzlich von einer sechsmonatigen Mission zur ISS zurück und unternahm als erster Mensch aus der arabischen Welt einen Weltraumspaziergang. Die VAE planen, ihre Raumfahrtkapazitäten durch eine erhebliche Investition von über 3 Milliarden Dh (816 Millionen US-Dollar) in den privaten Raumfahrtsektor im nächsten Jahrzehnt weiter zu verbessern.

Zusätzlich zu dem weltraumgestützten Projekt haben die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA bei der Agriculture Innovation Mission (Aim for Climate) zusammengearbeitet, die sich auf klimafreundliche Landwirtschaft und Innovationen in Lebensmittelsystemen konzentriert. Diese gemeinsame Initiative zielt darauf ab, die Auswirkungen des Klimawandels auf den weltweiten Hunger zu bekämpfen, indem Investitionen in nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken mobilisiert werden.

Insgesamt unterstreicht das I2U2-Projekt das Potenzial der internationalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der dringenden Probleme des Klimawandels und der Ernährungssicherheit. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der Weltraumtechnologie hat diese Initiative das Potenzial, die Art und Weise, wie Länder auf Umweltherausforderungen reagieren, zu revolutionieren.