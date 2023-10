Neuer Erdbeobachtungssatellit erfasst detaillierte Bilder der Oberflächentemperaturen

By

Ein neuer Erdbeobachtungssatellit hat die ersten Bilder aufgenommen, die beispiellose Details darüber liefern, wie sich die Temperaturen auf der Planetenoberfläche ändern. Der Satellit mit dem Namen HOTSAT-1 wurde von SatVu, einem in London ansässigen Unternehmen, entwickelt und betrieben.

Die von HOTSAT-1 aufgenommenen Bilder zeigen Temperaturunterschiede in Las Vegas und Chicago mit einer Auflösung von 33 Fuß (10 Meter). Die Kamera des Satelliten ist sogar in der Lage, kurze Videosequenzen aufzunehmen. Eines der veröffentlichten Bilder enthält eine thermische Signatur einer Lokomotive, die auf der Hauptbahnstrecke in Chicago fährt.

Eine weitere Bilderreihe zeigt den detaillierten thermischen Fußabdruck von Waldbränden in den Nordwest-Territorien Kanadas. Die hohe Auflösung von HOTSAT-1 kann Feuerwehrleuten dabei helfen, das Fortschreiten von Brandfronten in der Nähe besiedelter Gebiete zu überwachen.

Laut Tobias Reinicke, Chief Technical Officer und Mitbegründer von SatVu, hat die Bildqualität von HOTSAT-1 die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Frühere Wärmebildmissionen wie der Landsat der NASA und die europäischen Sentinel-Satelliten sammelten nur Daten mit groben Auflösungen im Bereich von 100 bis 1,000 Metern (330 bis 3,300 Fuß). HOTSAT-1 ist die erste kommerzielle Mission, die Wärmedaten mit einer Auflösung von weniger als 10 Metern (33 Fuß) erfasst.

Die von HOTSAT-1 beobachteten hochauflösenden Temperaturunterschiede können Stadtplanern wertvolle Erkenntnisse liefern. Wenn sie verstehen, wie Wärme aus Gebäuden, Rohrleitungen und Fabriken entweicht, können sie eine energieeffizientere Infrastruktur entwerfen, um den Klimawandel einzudämmen.

Während Satelliten üblicherweise die Erdoberfläche im sichtbaren Licht beobachten, erkennt HOTSAT-1 Wärme (Infrarotlicht) im thermischen Spektrum. Die Erkennung von Wärme aus dem Weltraum ist aufgrund der längeren Wellenlänge des Signals schwieriger. Die Slow-Shutter-Technologie von HOTSAT-1 ermöglicht jedoch klarere und detailliertere Bilder.

HOTSAT-1 wurde im Juni in die Umlaufbahn gebracht und folgt einer polaren Umlaufbahn, die es ihm ermöglicht, jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit Bilder von jedem Punkt der Erde aufzunehmen. SatVu plant, in etwa einem Jahr einen zweiten Satelliten zu starten und eine Konstellation von acht bis zehn Satelliten aufzubauen. Diese Konstellation wird Wissenschaftlern, Stadtplanern und anderen Nutzern eine detaillierte Überwachung der täglichen Temperaturänderungen auf der Erdoberfläche ermöglichen.

