Die Entdeckung einer spektakulären Fossilienfundstelle in Argentinien bietet neue Einblicke in das Leben in der späten Kreidezeit

Eine neu entdeckte Fossilienfundstelle in Argentinien liefert wertvolle Informationen über das Leben am Ende der Kreidezeit, kurz bevor die Nichtvogeldinosaurier ausstarben. Der als Steinbruch Cañadón Tomás bekannte Standort liegt in der Region Patagonien im Süden Argentiniens.

Dinosaurier und andere Wirbeltiere aus der Kreidezeit sind auf der Südhalbkugel weniger bekannt als auf der Nordhalbkugel, was zu einer Lücke in unserem Verständnis von Biodiversität und Evolution führt. Der Paläontologe Matthew Lamanna vom Carnegie Museum of Natural History erklärt, dass sie besonders daran interessiert sind, zu verstehen, wie es den Nicht-Vogel-Dinosauriern in der südlichen Hälfte der Welt an der Grenze zwischen Kreide und Paläogen erging.

Die Fundstelle Cañadón Tomás wurde Anfang 2020 im Rahmen einer paläontologischen Auswirkungsstudie entdeckt, die von Forschern des Museo de La Plata durchgeführt wurde. Die Studie deckte Dinosaurierfossilien auf, darunter auch Knochen von Hadrosauriern. Bei Ausgrabungen vor Ort wurden seitdem Dutzende Hadrosaurierknochen freigelegt, die wertvolle Erkenntnisse über diese pflanzenfressenden Dinosaurier liefern. Interessanterweise scheinen die Fossilien zu Individuen unterschiedlicher Größe zu gehören, die möglicherweise eine soziale Gruppe oder sogar eine Herde repräsentieren.

Zusätzlich zu den Hadrosaurier-Fossilien entdeckte das Forschungsteam auch Überreste von zwei Raubdinosauriern, die wahrscheinlich zu den Familien der Abelisauriden und Noasauriden gehören. Diese Entdeckungen bereichern unser Verständnis der vielfältigen Dinosaurierfauna auf der Südhalbkugel weiter.

Während die Dinosaurierfossilien zweifellos aufregend sind, freut sich das Team besonders über die Entdeckung anderer seltener und kleiner Wirbeltierfossilien. Es wurde ein Wirbel einer Schlange gefunden, wahrscheinlich einer Madtsoiid, was die erste Kreideschlange darstellt, die im Golfo San Jorge-Becken entdeckt wurde. Der Oberkiefer mit Zähnen eines kleinen Säugetiers namens Reigitheriid wurde ebenfalls ausgegraben, was es zum ersten im Becken gefundenen Kreidesäugetier macht. Diese Entdeckung ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Säugetierlebens am Ende der Kreidezeit und der anschließenden Ausbreitung der Säugetiere nach dem Aussterben der Nicht-Vogel-Dinosaurier.

Obwohl sich die Forschung und Ausgrabungen am Standort Cañadón Tomás noch im Anfangsstadium befinden, deuten die bisherigen Fossilienfunde darauf hin, dass der Standort vielversprechend ist. Dieser neu entdeckte Reichtum an Fossilien wird wesentlich zu unserem Verständnis der Artenvielfalt und Paläobiogeographie der südlichen Hemisphäre während der späten Kreidezeit beitragen.

