Die University of Arizona erhält 30 Millionen US-Dollar Zuschuss zur Förderung der topologischen Akustik

Die University of Arizona hat von der National Science Foundation (NSF) einen Zuschuss in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für die Einrichtung des „New Frontiers of Sound Science and Technology Center“ erhalten. Dieses Zentrum wird sich auf den Bereich der topologischen Akustik konzentrieren, der darauf abzielt, die Eigenschaften von Schall für Fortschritte in den Bereichen Computer, Telekommunikation und Sensorik zu nutzen.

Topologische Akustik ist ein aufstrebendes Gebiet, das das Konzept des Hilbert-Raums nutzt, um das Verhalten und die Eigenschaften von Schall zu analysieren. Durch die Darstellung der Punkte im Raum, durch die sich der Schall bewegt, als Diagrammpunkte im Hilbert-Raum können Forscher die Geometrie des Schalls mithilfe von Amplitudenvektoren und geometrischen Phasenwinkeln visualisieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Wissenschaftlern, bisher unsichtbare Eigenschaften von Schall aufzudecken.

Die Einrichtung des NSF-Klangzentrums bietet Forschern die Möglichkeit, das Potenzial der topologischen Akustik weiter zu erforschen. Durch ein tieferes Verständnis der Klangeigenschaften können sie innovative Anwendungen und Technologien entwickeln, die verschiedene Branchen revolutionieren können.

Professor Pierre Deymier, Direktor und Hauptforscher des New Frontiers of Sound Science and Technology Center, betont die Bedeutung dieses neuen Zentrums für die Weiterentwicklung des Bereichs der Akustik. Mit der von der NSF bereitgestellten Finanzierung kann die im Zentrum durchgeführte Forschung zu bedeutenden Durchbrüchen in den Bereichen Computer, Telekommunikation und Sensorik beitragen.

Dieser Zuschuss der NSF stellt eine erhebliche Investition in die Erforschung der topologischen Akustik dar und erkennt das darin enthaltene Potenzial für zukünftige Fortschritte an. Die Gründung des New Frontiers of Sound Science and Technology Center unterstreicht das Engagement der University of Arizona, die Grenzen wissenschaftlicher Forschung und technologischer Innovation zu erweitern.

Quellen:

- Nationale Wissenschaftsstiftung

- Universität von Arizona