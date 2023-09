Supercomputersimulationen enthüllen die Ursprünge der Saturnringe und -monde

Eine kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichte Studie hat mithilfe von Supercomputersimulationen eine Erklärung für den Ursprung der Saturnringe geliefert. Die von der NASA, der Durham University und der Glasgow University durchgeführten Untersuchungen legen nahe, dass sich die Ringe aus den Trümmern zweier kleinerer Eismonde gebildet haben könnten, die vor einigen hundert Millionen Jahren kollidierten und zerbrachen. Diese Vorläufermonde hätten eine ähnliche Größe wie die aktuellen Saturnmonde Dione und Rhea gehabt. Einige der Trümmer dieser Kollision könnten auch zur Entstehung der heutigen Saturnmonde beigetragen haben.

Dieser neue Einblick in die Ursprünge der Saturnringe wurde durch die Daten ermöglicht, die von der Raumsonde Cassini gesammelt wurden, die 13 Jahre lang Saturn und seine Systeme untersuchte. Cassinis Messungen zeigten, dass die Ringe hauptsächlich aus Eis bestehen und seit ihrer Entstehung nur sehr wenig Staub angesammelt haben. Dies deutet darauf hin, dass sich die Ringe erst vor relativ kurzer Zeit in der Geschichte des Sonnensystems gebildet haben.

Um die Bildung der Ringe weiter zu untersuchen, nutzte das Forschungsteam den COSMA-Supercomputer in der DiRAC-Einrichtung der Durham University. Sie führten hydrodynamische Simulationen mit einer mehr als 100-mal höheren Auflösung als frühere Studien durch. Durch die Modellierung verschiedener Kollisionen zwischen Vorläufermonden gewannen die Forscher wertvolle Einblicke in die Geschichte des Saturnsystems.

Die Simulationen ergaben, dass ein Aufprall zwischen Eismonden genügend Material in die Nähe von Saturn gebracht haben könnte, um die Ringe zu bilden. Dieses Szenario führt natürlich zur Entstehung eisreicher Ringe, da das Gestein im Kern der kollidierenden Körper weniger weit verteilt ist als das darüber liegende Eis. Diese Ergebnisse stützen die Idee, dass die Ringe aus einer Kollision zweier Monde entstanden sind, und lassen sich nicht auf andere alternative Erklärungen zurückführen.

Durch die Simulation verschiedener Kollisionsszenarien stellten die Forscher fest, dass eine Vielzahl von Einschlägen die richtige Menge Eis in die Roche-Grenze des Saturn streuen könnte. Dies ist die Region, in der die Schwerkraft eines Planeten größere Gesteins- oder Eiskörper auflösen kann. Das verstreute Eis könnte sich dann zu Ringen zusammensetzen, die so eisig sind, wie man sie heute um Saturn beobachtet.

Dr. Jacob Kegerreis, Forscher am Ames Research Center der NASA, betonte die Bedeutung dieser Simulationen für das Verständnis des Saturnsystems. Er betonte, dass es über Saturn und seine Monde noch viel Unbekanntes gebe, einschließlich der Möglichkeit einer lebensfreundlichen Umgebung. Die neuen Simulationen bieten eine detaillierte Untersuchung der Systementwicklung und werfen Licht auf die geologische Jugend der Saturnringe.

Insgesamt liefert diese Studie überzeugende Beweise dafür, dass die Ringe und Monde des Saturn aus einer massiven Kollision in der relativ jungen Geschichte des Sonnensystems entstanden sind. Die Supercomputersimulationen haben wertvolle Einblicke in die Entstehung dieser Himmelsmerkmale geliefert und zu unserem Verständnis der Dynamik und Entwicklung des Saturnsystems beigetragen.

Quelle:

– LFA Teodoro et al, A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons, The Astrophysical Journal (2023).