Überwachung von Meeresströmungen aus dem Weltraum: Die SWOT-Mission

Wissenschaftler begeben sich mit dem RV Investigator, einem hochmodernen Forschungsschiff, aufs Meer, um auf dem Weg des Satelliten Surface Water and Ocean Topography (SWOT) wichtige Meeresdaten zu sammeln. Die SWOT-Mission, eine Zusammenarbeit zwischen NASA und CNES, zielt darauf ab, Wissenschaftlern einen besseren Blick auf die Meeresoberfläche zu ermöglichen und wichtige Informationen über Meeresströmungen zu liefern, die sich auf Wetter und Klima auswirken.

Da der Klimawandel die globalen Meeresströmungen stört, haben Forscher eine Verlangsamung der tiefen Umwälzzirkulation beobachtet, die Kohlenstoff, Wärme, Sauerstoff und Nährstoffe rund um den Globus transportiert. An der Oberfläche werden die Meeresströmungen immer energiereicher. Westliche Grenzströmungen wie der Golfstrom und der Ostaustralische Strom, die Wärme von den Tropen zu den Polen leiten, haben dramatische Veränderungen erfahren und erwärmen sich in der südlichen Hemisphäre zwei- bis dreimal schneller als der globale Durchschnitt.

Die SWOT-Satellitenmission wird genaue Satellitenmessungen der Meeresoberfläche nutzen, um Variationen in ihrer Höhe zu kartieren und es Ozeanographen so zu ermöglichen, die darunter fließenden Meeresströmungen abzuschätzen. Diese Messungen helfen Wissenschaftlern, Veränderungen der Meeresströmungen zu überwachen und zu verstehen, wie sich die Wärme im gesamten Ozean verteilt, was erhebliche Auswirkungen auf das lokale Wetter und die Meeresökosysteme hat.

Die Satellitendaten werden durch Beobachtungen auf Oberflächenebene ergänzt, sodass Forscher die Satellitenmessungen mit realen Daten vergleichen können. Dieser Vergleich ist entscheidend, um die Satellitendaten zu verstehen und ein tieferes Verständnis der Meeresströmungen zu erlangen. Durch die Kombination von Satellitenbeobachtungen mit auf See gesammelten Daten verfügen Wissenschaftler über ein leistungsstarkes neues Instrument zur Überwachung und Untersuchung von Veränderungen der Meeresströmungen und ihrer Auswirkungen auf den Planeten.

