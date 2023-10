Neu identifizierte Gelatinase-Substrate geben Aufschluss über die Funktion der Astroglia-Barriere

By

Forschern der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und des Universitätsklinikums Bonn gelang ein Durchbruch beim Verständnis der Rolle von Gelatinasen bei der Funktion der Astroglia-Schranke, einem entscheidenden Bestandteil der Blut-Hirn-Schranke. Bei einer Neuroinflammation überwinden Immunzellen, sogenannte Leukozyten, die Blut-Hirn-Schranke, und die Gelatinasen Matrix Metalloproteinase (MMP)-2 und -9 spielen in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Allerdings sind die spezifischen Substrate, auf die diese Enzyme während der Leukozytenpenetration einwirken, unbekannt.

Mithilfe einer empfindlichen, auf Massenspektrometrie basierenden Sekretommethode ist es dem Forschungsteam gelungen, Hunderte von Molekülen zu identifizieren, die von der Zelloberfläche von Astrozyten abgespalten werden. Diese Entdeckung hat eine einzigartige Datenbank von MMP-2/-9-Substraten erstellt, die an der Bildung und Aufrechterhaltung von Barrieren sowie an der Kommunikation zwischen Astrozyten und Neuronen beteiligt sind. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht.

Die Endothelzellen, die die Innenwand der Blutgefäße des Gehirns auskleiden, bilden eine Schutzbarriere zum Gehirn, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Für die Bildung einer voll funktionsfähigen Blut-Hirn-Schranke sind jedoch auch Astrozyten, eine Art Gliazellen, erforderlich. Bei Krankheiten wie Multipler Sklerose treten die Symptome erst auf, wenn Immunzellen sowohl die Endothel- als auch die Astrogliaschicht durchdrungen haben, was den wichtigen Beitrag von Astrozyten zur funktionellen Integrität der Blut-Hirn-Schranke unterstreicht.

Es ist bekannt, dass die Gelatinasen MMP-2 und MMP-9 die Leukozyteninvasion während einer Neuroinflammation regulieren. Durch die Entschlüsselung ihrer Substratspezifität erhoffen sich Forscher ein besseres Verständnis der molekularen Prozesse, die für die Funktion der Astroglia-Barriere wesentlich sind. Das Forschungsteam nutzte einen Sekretom-Massenspektrometrie-Ansatz, um proteolytische Spaltungen von Zellmembran-assoziierten Proteinen zu identifizieren. Dieser Ansatz lieferte wertvolle Einblicke in die beiden Hauptklassen von Verbindungen, die von MMP-2/MMP-9 von der Zelloberfläche der Astrozyten freigesetzt werden.

Diese Entdeckung bisher unbekannter Gelatinase-Substrate wirft Licht auf die Rolle der Astroglia-Barriere bei der Aufrechterhaltung der Blut-Hirn-Schranke und legt nahe, dass die Aktivität von MMP-2/MMP-9 auch die Kommunikation zwischen Astrozyten und Neuronen beeinflussen könnte. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet werden unser Verständnis der molekularen Natur der Astroglia-Schranke und ihres Beitrags zur Blut-Hirn-Schranke voranbringen.

Quelle: Universität Münster / Universitätsklinikum Bonn