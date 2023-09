Fragmentierter Schlaf im Zusammenhang mit verminderter Emotionskontrolle

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Cognition and Emotion veröffentlichte Studie hat ergeben, dass fragmentierter Schlaf mit einer verminderten Fähigkeit zur Kontrolle von Emotionen verbunden ist. Die Studie ergab, dass eine Nacht mit Schlafstörungen dazu führte, dass sich die Teilnehmer auf negative Gedanken fixierten, was wiederum negative Gefühle am nächsten Tag verstärkte.

Fragmentierter Schlaf entsteht, wenn Menschen nachts kurz aufwachen, was zu einer schlechten Schlafqualität führt. Dies führt nicht nur dazu, dass man sich morgens müde fühlt, sondern führt oft auch zu einem Rückgang der positiven Stimmung und einer Zunahme der negativen Stimmung. Allerdings ist der genaue Mechanismus, der dahinter steckt, wie sich Schlaf auf unsere Emotionen auswirkt, noch nicht vollständig geklärt.

Eine Theorie besagt, dass Schlaf unsere Fähigkeiten zur Emotionsregulation verändert. Bei der Emotionsregulation nutzen wir unsere Gedanken und Handlungen, um unsere Emotionen und deren Ausdrucksweise zu kontrollieren. Es gibt adaptive Strategien, die darauf abzielen, unsere Stimmung zu verbessern, z. B. eine Situation positiver zu sehen, Emotionen so zu akzeptieren, wie sie sind, und sich auf etwas Neutraleres oder Positiveres zu konzentrieren. Zu den maladaptiven Strategien, die unserer Stimmung schaden, gehören hingegen die Unterdrückung von Emotionen, ständiges negatives Denken und Selbstkritik.

Um den Einfluss der Schlaffragmentierung auf diese Emotionsregulationsstrategien zu untersuchen, rekrutierte eine von Forschern der Radboud-Universität in den Niederlanden durchgeführte Studie 69 Teilnehmer im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die Teilnehmer trugen eine Actiwatch, ein Gerät, das den Schlaf durch Bewegung objektiv verfolgt, und füllten sich aus jeden Morgen ein Schlaftagebuch.

In der sechsten Nacht der Studie schliefen die Teilnehmer entweder normal (Kontrollnacht) oder litten unter Schlafstörungen, wobei sie alle 80 Minuten durch einen Alarm geweckt wurden. Am Morgen des siebten Tages erledigten die Teilnehmer eine Aufgabe zur Emotionsregulation. Sie sahen sich einen neutralen Filmausschnitt an, gefolgt von einem traurigen Filmausschnitt als Basismaß. Dann wurden sie angewiesen, eine der Strategien zur Emotionsregulation anzuwenden, bevor sie sich einen weiteren traurigen Filmausschnitt ansahen.

Im Anschluss an die Aufgabe füllten die Teilnehmer Umfragen aus, in denen der Einsatz verschiedener Strategien zur Emotionsregulation sowie ihre aktuellen positiven und negativen Emotionen gemessen wurden. Die Studie ergab, dass die Teilnehmer nach Schlaffragmentierung über ein geringeres Maß an positiven Emotionen und vermehrtes Grübeln berichteten, was bedeutet, dass sie ständig negativ über eine Situation nachdenken. Es wurde festgestellt, dass nur Grübeln am Morgen nach der Schlaffragmentierung mit stärkeren negativen Emotionen verbunden war.

Die Forscher vermuteten, dass eine schlechte Schlafqualität die Aufmerksamkeitskontrolle stört und es schwierig macht, die Aufmerksamkeit von negativen Gedanken abzulenken. Sie fanden auch heraus, dass die Teilnehmer nach Schlaffragmentierung über mehr Ablenkung berichteten, möglicherweise als entgegenwirkende adaptive Strategie zur Bekämpfung von maladaptivem Wiederkäuen. Es wurde jedoch festgestellt, dass Ablenkung positive Emotionen reduziert.

Obwohl die Studie einige Einschränkungen aufwies, wie zum Beispiel die unklaren Schlafstadien, aus denen die Teilnehmer geweckt wurden, und die Mehrheit der Teilnehmer weiblich, untersuchte sie effektiv die kurzfristigen Auswirkungen einer schlechten Schlafqualität auf die Stimmung. Die Ergebnisse eröffnen Möglichkeiten für die weitere Erforschung der Folgen einer langfristig schlechten Schlafqualität.

Quelle: Die Studie „Die Auswirkung von fragmentiertem Schlaf auf die Fähigkeit und Nutzung von Emotionen“ wurde von Merel Elise Boon, MLM van Hooff, JM Vink und SAE Geurts verfasst.