Beispiellose Hitze wird voraussichtlich in 250 Millionen Jahren zum Massensterben führen

Eine von der Universität Bristol durchgeführte Studie hat ergeben, dass beispiellose Hitze voraussichtlich zum nächsten Massensterben in etwa 250 Millionen Jahren führen wird. Die in Nature Geoscience veröffentlichte Forschung nutzte Supercomputer-Klimamodelle, um Simulationen der Zukunft zu erstellen. Diese Simulationen deuten darauf hin, dass sich Klimaextreme erheblich verstärken werden, wenn die Kontinente zu einem einzigen Superkontinent verschmelzen, was zu einer heißen, trockenen und unbewohnbaren Welt führt.

Die Studie legt nahe, dass die Temperaturen weiter steigen werden, wenn die Sonne heller wird, mehr Energie abgibt und die Erde erwärmt. Darüber hinaus wird der Prozess der Superkontinentbildung zu häufigeren Vulkanausbrüchen führen, die große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen und den Planeten weiter erwärmen.

Säugetiere, darunter auch Menschen, haben in der Vergangenheit durch Anpassung an Wetterextreme überlebt. Während sich Säugetiere so entwickelt haben, dass sie kälteren Temperaturen standhalten, ist ihre Toleranz gegenüber übermäßiger Hitze relativ konstant geblieben. Eine längere Einwirkung extremer Hitze würde sich daher als unüberlebbar erweisen.

Der Hauptautor Dr. Alexander Farnsworth erklärte, dass die Bildung des Superkontinents aufgrund des Kontinentalitätseffekts, einer heißeren Sonne und einem höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu einem „dreifachen Schlag“ erhöhter Hitze führen würde. Er erklärte, dass diese Faktoren zu einer lebensfeindlichen Umwelt führen würden, in der es für Säugetiere an Nahrungs- und Wasserquellen mangele. Die prognostizierten Temperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius und die hohe Luftfeuchtigkeit würden es den Säugetieren unmöglich machen, ihren Körper durch Schweiß zu kühlen, was zu ihrem Tod führen würde.

Obwohl der vom Menschen verursachte Klimawandel voraussichtlich weiterhin zu Hitzestress und Sterblichkeit in einigen Regionen führen wird, deuten die Untersuchungen darauf hin, dass der Planet bewohnbar bleiben wird, bis sich in 250 Millionen Jahren der Superkontinent bildet. Sobald jedoch der Superkontinent entstanden ist, werden nur 8 bis 16 % des Landes für Säugetiere bewohnbar sein.

Co-Autorin Dr. Eunice Lo betonte, wie wichtig es sei, die aktuelle, durch menschliche Emissionen verursachte Klimakrise anzugehen. Sie betonte die Notwendigkeit von Netto-Null-Emissionen, um die extreme Hitze abzumildern, die bereits schädlich für die menschliche Gesundheit ist.

Die Studie verwendete Klimamodelle, um zukünftige Temperaturtrends zu simulieren und dabei Faktoren wie Wind, Regen und Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen. Diese Modelle wurden angewendet, um das Klima des zukünftigen Superkontinents, bekannt als Pangaea Ultima, vorherzusagen, und zwar unter Verwendung von Daten zur Bewegung tektonischer Platten, zur Chemie der Ozeane und zur Biologie.

Die Berechnungen für zukünftige CO2-Werte wurden von Professor Benjamin Mills von der University of Leeds geleitet. Die Studie schätzt, dass der CO2-Gehalt in Millionen von Jahren von derzeit 400 ppm auf über 600 ppm ansteigen könnte. Professor Mills betont, wie wichtig es ist, die Emissionen fossiler Brennstoffe zu reduzieren, um zu verhindern, dass der CO2-Wert diese hohen Werte früher erreicht.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich die Erde auch in 250 Millionen Jahren noch in der bewohnbaren Zone befinden wird, die Bildung eines Superkontinents mit erhöhtem CO2-Gehalt jedoch den größten Teil der Welt für Säugetiere unbewohnbar machen wird. Die Ergebnisse verdeutlichen auch, wie wichtig es ist, Tektonik und Kontinentalanordnungen bei der Untersuchung von Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems zu berücksichtigen.

