Neue Studie enthüllt Einblicke in die mütterliche Vererbung mitochondrialer DNA

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlichte Studie beleuchtet das grundlegende wissenschaftliche Prinzip, dass mitochondriale DNA (mtDNA) ausschließlich von der Mutter weitergegeben wird. Früher ging man davon aus, dass die väterliche mtDNA nach der Befruchtung eliminiert wird. Diese Studie ergab jedoch, dass reifen Spermien die intakte mtDNA fehlt.

Forscher der Oregon Health & Science University und anderer Institutionen fanden heraus, dass Spermien zwar eine kleine Anzahl von Mitochondrien tragen, aber keine mtDNA enthalten. Den Spermien fehlte auch ein Protein, das für die mtDNA-Erhaltung wichtig ist, der sogenannte mitochondriale Transkriptionsfaktor A (TFAM).

Der Grund, warum Spermien keine mtDNA beisteuern dürfen, bleibt unklar, aber eine Theorie besagt, dass Spermien während der Befruchtung eine erhebliche Menge an mitochondrialer Energie verbrauchen, was zur Anhäufung von Mutationen in der mtDNA führen könnte. Im Gegensatz dazu beziehen sich entwickelnde Eizellen, sogenannte Oozyten, hauptsächlich Energie aus umgebenden Zellen und bewahren so die relativ ursprüngliche mtDNA.

Die Studie betont die Bedeutung des mütterlichen mtDNA-Beitrags für die Verschaffung eines evolutionären Vorteils durch die Begrenzung des Risikos von mtDNA-Mutationen, die Krankheiten bei den Nachkommen verursachen. Mutationen in der mtDNA können zu potenziell tödlichen Störungen in Organen mit hohem Energiebedarf führen.

Um die Übertragung bekannter mtDNA-Störungen anzugehen, hat der korrespondierende Autor der Studie, Shoukhrat Mitalipov, eine Methode namens Mitochondrienersatztherapie entwickelt. Diese Technik ersetzt mutierte mtDNA durch gesunde mtDNA aus Spendereizellen durch In-vitro-Fertilisation.

Während klinische Studien mit diesem Verfahren in den Vereinigten Staaten bisher begrenzt waren, werden sie im Ausland durchgeführt, um Krankheiten vorzubeugen und Unfruchtbarkeit zu behandeln.

Die Forscher glauben, dass das Verständnis der Rolle von TFAM während der Reifung und Befruchtung der Spermien der Schlüssel zur Behandlung bestimmter Unfruchtbarkeitsstörungen und zur Verbesserung der Effizienz assistierter Reproduktionstechnologien sein könnte.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in den Mechanismus der mütterlichen Vererbung von mtDNA und ihre Auswirkungen auf die menschliche Fruchtbarkeit und die Keimzelltherapie.

Quelle:

Lee, W., et al. (2023) Molekulare Grundlagen für die mütterliche Vererbung menschlicher mitochondrialer DNA. Naturgenetik. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.