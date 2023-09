Entdeckung in Westaustralien könnte zu neuen Vorkommen rosafarbener Diamanten führen

Forscher, die die Argyle-Diamantenlagerstätte in Westaustralien untersuchen, haben eine bedeutende Entdeckung gemacht, die laut einer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie neue Vorkommen begehrter rosafarbener Diamanten aufdecken könnte. Die Argyle-Diamantenmine, die heute geschlossen ist, war die Quelle von 90 % der weltweiten farbigen Edelsteine. Rosafarbene Diamanten höchster Qualität können zig Millionen Dollar einbringen.

Mithilfe von Lasern analysierten die Forscher Mineralien und Gesteine, die aus der Argyle-Lagerstätte gewonnen wurden, und fanden heraus, dass der Ort, an dem die rosafarbenen Diamanten entstanden sind, mit dem Zerfall eines alten Superkontinents namens Nuna zusammenhängt, der vor etwa 1.3 Milliarden Jahren stattfand. Das Gebiet, in dem sich die Mine befindet, erfuhr während dieses Aufbruchs eine Dehnung, wodurch Lücken in der Erdkruste entstanden, die es dem Magma ermöglichten, an die Oberfläche zu gelangen und die rosafarbenen Diamanten mit sich zu bringen.

Traditionell findet man Diamantvorkommen in Vulkangestein mitten auf alten Kontinenten. Damit Diamanten jedoch eine rosa oder rote Farbe annehmen, müssen sie starken Kräften durch kollidierende tektonische Platten ausgesetzt sein, die ihre Kristallstrukturen verändern. Die Kollision von Westaustralien und Nordaustralien vor etwa 1.8 Milliarden Jahren führte tief unter der Erdkruste zur Umwandlung farbloser Diamanten in rosafarbene Diamanten.

Das Forschungsteam entdeckte, dass die Argyle-Ablagerungen 1.3 Milliarden Jahre alt sind, was darauf hindeutet, dass sie beim Zerfall des Superkontinents Nuna entstanden sind. Die Studie legt nahe, dass die Verbindungsstellen alter Kontinente, die beim Zerfall von Superkontinenten entstanden sind, eine entscheidende Rolle bei der Entstehung rosafarbener Diamantvorkommen spielen könnten. Dieser Befund könnte die Explorationsbemühungen bei der Suche nach neuen Vulkanen mit rosa Diamanten leiten und möglicherweise zur Entdeckung ähnlicher Vorkommen in Australien und anderen Teilen der Welt führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Forscher, die die Argyle-Diamantenlagerstätte in Westaustralien untersuchten, die geologischen Bedingungen identifiziert haben, die für die Bildung rosafarbener Diamanten erforderlich sind. Durch den Zerfall des alten Superkontinents Nuna entstanden Lücken in der Erdkruste, die es Magma ermöglichten, rosafarbene Diamanten an die Oberfläche zu befördern. Die Entdeckung legt nahe, dass die Verbindungsstellen alter Kontinente den Schlüssel zur Entdeckung neuer Vorkommen an rosafarbenen Diamanten darstellen könnten.