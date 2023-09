Pink Diamond Discovery bietet Einblicke in den Entstehungsprozess

Laut einer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie haben Forscher, die die Diamantenlagerstätte Argyle in Westaustralien untersuchen, neue Erkenntnisse über die Entstehung rosafarbener Diamanten und anderer Farbvarianten gewonnen. Die Argyle-Mine, auf die 90 % der weltweiten rosafarbenen Diamanten entfielen, ist jetzt geschlossen, was diese Edelsteine ​​noch seltener und wertvoller macht. Polierte rosafarbene Diamanten höchster Qualität können Preise in zweistelliger Millionenhöhe erzielen.

Die Studie konzentrierte sich auf das Verständnis der geologischen Bedingungen, die für die Entstehung rosafarbener Diamanten erforderlich sind. Durch die Analyse von Proben aus der Argyle-Mine konnten Wissenschaftler die spezifischen Bedingungen ermitteln, die für die Entwicklung dieser seltenen Edelsteine ​​erforderlich sind. Dieses Wissen könnte möglicherweise zur Entdeckung neuer Vorkommen rosafarbener Diamanten in anderen Gebieten führen.

Rosafarbene Diamanten entstehen unter extremem Druck und hohen Temperaturen tief im Erdmantel. Sie bestehen wie weiße Diamanten aus reinem Kohlenstoff, ihre einzigartige Farbe entsteht jedoch durch das Vorhandensein einer seltenen Atomstruktur, die grünes Licht absorbiert. Der genaue Prozess, wie rosafarbene Diamanten ihre Farbe erhalten, ist immer noch weitgehend ein Rätsel, aber diese aktuelle Forschung bringt Wissenschaftler der Lösung des Rätsels näher.

Die Argyle-Mine mit ihren riesigen Reserven an rosa Diamanten ist seit mehreren Jahrzehnten eine bedeutende Quelle dieser wertvollen Edelsteine. Seine Schließung im November 2020 markierte das Ende einer Ära für die Diamantenindustrie und steigerte die Attraktivität und den Wert bestehender rosafarbener Diamanten.

Während die Studie wichtige Einblicke in den Entstehungsprozess von rosa Diamanten bietet, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die für ihre Entstehung erforderlichen Bedingungen vollständig zu verstehen. Dennoch weckt diese Entdeckung neue Hoffnung für die zukünftige Entdeckung rosafarbener Diamantvorkommen anderswo auf der Welt.

– „Rosa Diamanten: Forscher entdecken geologisches Rezept hinter den seltensten und wertvollsten Edelsteinen der Welt“ – CNN

– Studie: „Rosa Diamanten: Einblicke in ihre Herkunft anhand einer Spurenelementsignatur für die Diamantenlagerstätte Argyle, Westaustralien“ – Nature Communications