Neue Forschung zielt darauf ab, Nebenwirkungen der Nanotechnologie in der Medizin zu reduzieren

Eine kürzlich in Nature Nanotechnology veröffentlichte Studie schlägt eine Strategie zur Minimierung der negativen Nebenwirkungen vor, die mit der intravenösen Injektion von Nanopartikeln verbunden sind, die üblicherweise in der Medizin verwendet werden. Wenn Nanopartikel in den Körper injiziert werden, können sie einen Teil des Immunsystems namens Komplement aktivieren. Komplement ist eine Gruppe von Proteinen, die Fremdstoffe, einschließlich Nanopartikel, erkennen und neutralisieren. Diese Immunantwort kann zu Nebenwirkungen wie Kurzatmigkeit, erhöhter Herzfrequenz, Fieber, Hypotonie und sogar anaphylaktischem Schock führen.

Die Forscher unter der Leitung von Professor Dmitri Simberg von der Skaggs School of Pharmacy der University of Colorado wollten diese Nebenwirkungen besser verstehen und eine Lösung finden, um sie zu verhindern. Sie arbeiteten mit Dr. Michael Holers von der University of Colorado School of Medicine zusammen, um die Wirkung von Komplementinhibitoren, denen Nanopartikel injiziert wurden, in Tiermodellen zu untersuchen.

Die Studie konzentrierte sich auf eine bestimmte Gruppe von Komplementinhibitoren, die „Regulatoren“ genannt werden. Die Forscher fanden heraus, dass diese Regulatoren die Komplementaktivierung durch Nanopartikel sowohl in menschlichem Serum in vitro als auch in Tiermodellen wirksam hemmten. Durch die Injektion der Regulatoren in sehr geringen Dosen konnten sie die Aktivierung des Komplements durch Nanopartikel in den Tiermodellen vollständig und sicher blockieren.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass nur ein kleiner Teil der Nanopartikel, die bei einer Standardinjektion ins Blut gelangen, tatsächlich Komplement aktiviert. Dieser Befund legt nahe, dass Komplementregulatoren umgehend wirken können, um die Immunaktivierung abzuschwächen, wenn Nanopartikel mit der Aktivierung des Komplements beginnen.

Diese Ergebnisse liefern ein besseres Verständnis dafür, wie Komplementregulatoren dazu beitragen können, dass der Körper besser auf Nanopartikel reagiert. Das Forschungsteam ist davon überzeugt, dass eine weitere Erforschung des Einsatzes von Regulatoren mit Nanopartikeln die Wirksamkeit und Verträglichkeit nanotechnologiebasierter Therapeutika und Impfstoffe verbessern könnte.

Der nächste Schritt für die Forscher besteht darin, die Komplementinhibitoren mit mehreren Nanopartikeln und in verschiedenen Krankheitsmodellen zu testen, um das Potenzial dieses Ansatzes vollständig zu verstehen. Das ultimative Ziel besteht darin, diese Forschung in einem klinischen Umfeld anzuwenden.

Insgesamt bietet diese Studie eine vielversprechende Strategie zur Abmilderung der negativen Nebenwirkungen, die mit der Verwendung von Nanopartikeln in der Medizin verbunden sind. Durch das Verständnis und die Kontrolle der Komplementaktivierung kann das Potenzial der Nanotechnologie in medizinischen Behandlungen maximiert und gleichzeitig Nebenwirkungen minimiert werden.

Quelle:

Natur-Nanotechnologie (2023). Hemmung akuter Komplementreaktionen auf Bolus-injizierte Nanopartikel durch gezielte, kurzzirkulierende regulatorische Proteine. DOI: 10.1038/s41565-023-01514-z