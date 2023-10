Eine neue Studie enthüllt die Rolle von Gesteinen bei den CO2-Emissionen

Eine neue Studie der Universität Oxford stellt die vorherrschende Annahme in Frage, dass natürliche Gesteinsverwitterung als Senke für Kohlendioxid (CO2) fungiert. Stattdessen deuten die Untersuchungen darauf hin, dass Gesteinsverwitterung ebenfalls eine bedeutende Quelle für CO2-Emissionen sein kann, die mit der von Vulkanen konkurrieren kann. Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Modellierung des Klimawandels.

Gesteine ​​speichern eine große Menge Kohlenstoff aus alten Pflanzen- und Tierresten und sind damit ein entscheidender Bestandteil des Kohlenstoffkreislaufs der Erde. Bei der chemischen Verwitterung absorbieren bestimmte Mineralien in Gesteinen CO2, wenn sie der schwachen Säure des Regenwassers ausgesetzt werden. Dieser Prozess trägt dazu bei, die kontinuierlichen CO2-Emissionen von Vulkanen auszugleichen, trägt zum natürlichen Kohlenstoffkreislauf der Erde bei und sorgt für bewohnbare Oberflächenbedingungen.

Diese neue Studie zeigt jedoch, dass auch aus Gesteinen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird, was den CO2-Emissionen von Vulkanen weltweit entspricht. Dieser zusätzliche Prozess ist derzeit in den meisten Modellen des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs nicht enthalten. Die Freisetzung erfolgt, wenn Gesteine, die sich auf alten Meeresböden gebildet haben und organischen Kohlenstoff aus vergrabenen Pflanzen und Tieren enthalten, an die Erdoberfläche gedrückt werden, beispielsweise bei der Gebirgsbildung. Sauerstoff in der Luft und im Wasser reagiert mit dem organischen Kohlenstoff, was zur Freisetzung von CO2 führt. Dies stellt die weit verbreitete Annahme in Frage, dass Verwitterungsgesteine ​​eine CO2-Senke seien.

Die Messung der Freisetzung von CO2 aus verwittertem organischem Kohlenstoff in Gesteinen war eine Herausforderung. In dieser Studie verwendeten die Forscher ein Spurenelement namens Rhenium, das ins Wasser freigesetzt wird, wenn organischer Gesteinskohlenstoff mit Sauerstoff reagiert. Durch die Probenahme von Flusswasser und die Messung des Rheniumgehalts konnten sie die CO2-Freisetzung quantifizieren. Allerdings wäre es eine große Herausforderung, eine globale Schätzung zu erhalten.

Um ihre Ergebnisse zu verbessern, bestimmten die Forscher die Menge an organischem Kohlenstoff in oberflächennahen Gesteinen und identifizierten Gebiete, in denen es aufgrund der Erosion in Bergregionen zu einer schnellen Exposition kam. Mithilfe eines Supercomputers simulierten sie die komplexen Wechselwirkungen physikalischer, chemischer und hydrologischer Prozesse.

Die Ergebnisse zeigen viele große Gebiete, in denen Verwitterungsgestein als Quelle von CO2-Emissionen fungiert, was unser Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs in Frage stellt. Hotspots der CO2-Freisetzung wurden in Gebirgszügen mit hohen Hebungsraten gefunden, etwa im östlichen Himalaya, in den Rocky Mountains und in den Anden. Die Forscher schätzen, dass die globale CO2-Freisetzung aus organischem Kohlenstoff des Verwitterungsgesteins etwa 68 Megatonnen pro Jahr beträgt.

Diese Studie bietet wertvolle Einblicke in die komplexe Dynamik des Kohlenstoffkreislaufs der Erde und unterstreicht die Notwendigkeit umfassenderer Modelle, die die CO2-Emissionen von Gesteinen berücksichtigen. Indem wir unser Verständnis von CO2-Quellen und -Senken verfeinern, können wir die Vorhersagen des Klimawandels verbessern und wirksame Eindämmungsstrategien entwickeln.

