Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Meeresbakterien bei der Rückkehr ins Meer Flagellen und andere Eigenschaften verloren haben

Eine aktuelle Studie des Joint Genome Institute des US-Energieministeriums in Zusammenarbeit mit Forschern der University of Nevada, Las Vegas, hat überraschende Erkenntnisse über Bakterien aus dem Stamm Chloroflexota zu Tage gefördert. Es wurde festgestellt, dass diese Bakterien, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, Schadstoffe abzubauen und Kohlenstoff zu recyceln, Flagellen in heißen Quellen haben. Diese Eigenschaft verloren sie jedoch, als sie sich vor Hunderten von Millionen Jahren dazu entwickelten, Meeresumgebungen zu besiedeln.

Die Forscher konzentrierten sich speziell auf eine Klasse innerhalb der Chloroflexota namens Dehalococcoidia, die die Fähigkeit besitzt, schädliche Chemikalien, die in Pestiziden und Kältemitteln enthalten sind, abzubauen. Durch Genom- und Metagenomsequenzierung entdeckten sie, dass die in heißen Quellen lebenden Dehalococcoidia Geißeln besaßen, ein Merkmal, das bei Chloroflexota bisher nicht bekannt war. Im Gegensatz dazu fehlten ihren im Meer lebenden Gegenstücken Flagellen, was darauf hindeutet, dass diese Strukturen während der evolutionären Anpassung an die Meeresumwelt verloren gingen.

Die Studie enthüllte auch andere überraschende Merkmale der heißen Quelle Dehalococcoidia. Einige dieser Merkmale waren bei Bakterien, die sich für das Leben im Meer entwickelt hatten, verschwunden, während Reste anderer Merkmale erhalten blieben. Beispielsweise zeigten sowohl in heißen Quellen als auch im Meer lebende Dehalococcoidia einen Verlust von Zellwänden und ein komplexes Evolutionsmuster für Gene, die mit dem Verzehr von Pflanzenstoffen in Zusammenhang stehen. Dies deutet darauf hin, dass diese Bakterien wahrscheinlich auf die Zusammenarbeit mit anderen Mikroorganismen in ihrer Gemeinschaft angewiesen sind, um Pflanzenmaterial abzubauen.

Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass die Dehalococcoidia aus heißen Quellen über Enzyme zur Synthese oder zum Abbau von Pflanzenhormonen verfügt, was darauf hindeutet, dass ihre an Land lebenden Gegenstücke möglicherweise die Fähigkeit haben, das Pflanzenwachstum zu manipulieren.

Das Verständnis der Evolutionsgeschichte und der einzigartigen Eigenschaften der Chloroflexota-Bakterien könnte wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung von Mikroorganismen für Anwendungen wie die Produktion von Biokraftstoffen haben. Durch die Nutzung ihrer vielfältigen Stoffwechselfähigkeiten können Wissenschaftler möglicherweise nachhaltigere und effizientere Prozesse in verschiedenen Branchen entwickeln.

Weitere Studien zu diesen Bakterien könnten Aufschluss über den möglichen Einsatz mikrobieller Prozesse bei der Biokraftstoffproduktion und anderen nachhaltigen Anwendungen geben.

Quelle: Marike Palmer et al., Thermophile Dehalococcoidia mit ungewöhnlichen Merkmalen werfen Licht auf eine unerwartete Vergangenheit, The ISME Journal (2023).