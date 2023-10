Superbolts: Die Geheimnisse hinter den stärksten Blitzeinschlägen der Natur lüften

Eine bahnbrechende Studie von Forschern der Hebräischen Universität Jerusalem und der University of Washington hat Licht auf das rätselhafte Phänomen der Superbolts geworfen. Diese seltenen und erstaunlich starken Blitzeinschläge, die weniger als 1 Prozent aller Blitzereignisse ausmachen, können bis zu tausendmal mehr Energie freisetzen als normale Blitzeinschläge.

Die Studie, die Blitzeinschlagsdaten umfasst, die zwischen 2010 und 2018 vom globalen World Wide Lightning Location Network gesammelt wurden, hat einen entscheidenden Faktor aufgedeckt, der zum Auftreten von Superblitzen beiträgt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nähe der elektrischen Ladezone einer Gewitterwolke zur Land- oder Meeresoberfläche die Wahrscheinlichkeit von Superblitzen erhöht.

Wissenschaftler haben zuvor festgestellt, dass Regionen wie der Nordostatlantik, das Mittelmeer und das Altiplano-Plateau in Peru und Bolivien eine höhere Häufigkeit von Superblitzen aufweisen. Diese Gebiete zeichnen sich durch kurze Entfernungen zwischen der Ladezone und kalten Meeresgewässern oder hochgelegenen Bergoberflächen aus.

Die Erklärung liegt darin, dass die Ladezone, in der die Elektrifizierung stattfindet, oberhalb der Lufttemperatur von 0 °C (32 °F) entsteht. Die kalte Luft über dem Ozean bringt dieses Niveau näher an die Oberfläche, während höher gelegene Berge dazu führen, dass die Luft aufsteigt, was zu einer Abkühlung und einer Annäherung des 0 °C-Niveaus an die Oberfläche führt. Der kürzere Abstand zwischen der Ladezone und der Land- oder Meeresoberfläche verringert den elektrischen Widerstand, was zu einem höheren Strom und intensiveren Blitzen führt.

Mithilfe verschiedener Datenparameter, darunter Land- und Wasseroberflächenhöhe, Ladezonenhöhe, Wolkentemperatur auf verschiedenen Ebenen und Aerosolkonzentrationen in den Wolken, erstellten die Forscher eine globale Karte, die den Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der Blitzstärke hervorhob. Überraschenderweise fanden sie keinen Zusammenhang zwischen Superblitzen und Aerosolmischungen wie Wüstenstaub, was im Widerspruch zu früheren Studien steht.

Das Verständnis der Mechanik von Superbolten ist nicht nur für die Vorhersage ihres Auftretens und die Minimierung möglicher Schäden an Bauwerken und Schiffen von entscheidender Bedeutung, sondern auch für das Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, ob ein sich erwärmender Planet zu einer Zunahme oder Abnahme von Superbolt-Blitzen führt und wie Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen diese Ereignisse beeinflussen. Das Team plant auch, andere Faktoren zu untersuchen, die zur Bildung von Superbolten beitragen können, wie etwa Schwankungen im Sonnenzyklus oder im Erdmagnetfeld.

Diese Studie stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Lösung der Geheimnisse rund um Superbolts dar und liefert Wissenschaftlern einen großen Durchbruch und ein klareres Bild ihres Vorkommens. Obwohl es noch viel mehr zu erforschen gibt, sind diese Erkenntnisse ein wichtiger Teil des Puzzles und motivieren zu weiteren Untersuchungen, um unser Verständnis dieser außergewöhnlichen Naturphänomene zu erweitern.

Quelle: Die Forschung wurde im Journal of Geophysical Research Atmospheres veröffentlicht.