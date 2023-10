Forscher der University of Alberta entwickeln innovative Methoden zur Umwandlung von CO2 und Glycerin in wertschöpfende Materialien

Ein Forscher der University of Alberta in Kanada hat zwei innovative Methoden entwickelt, um Kohlendioxid (CO2) und Glycerin in wertschöpfende Materialien umzuwandeln. Diese Methoden haben das Potenzial, verschiedene Sektoren zu dekarbonisieren, darunter Automobil, Elektronik, Bekleidung, Klebstoffe, Verpackungen, Lösungsmittel und Pharmazeutika.

Einer der Prozesse konzentriert sich auf die Umwandlung von CO2 in Methanol, was als Methode zum Transport und zur Speicherung von Wasserstoff in flüssiger Form vielversprechend ist. Allerdings kann Wasser den für diese Umwandlung erforderlichen Katalysator deaktivieren. Die Forscherin Yanet Rodriguez Herrero hat ein Verfahren zur Herstellung eines stabilen Katalysators entwickelt, der Wasser abstößt und so bei niedrigem Druck und niedriger Temperatur effektiv arbeiten kann. Dadurch wird der Umwandlungsprozess nicht nur weniger energieintensiv, sondern auch wirtschaftlicher.

Das zweite von Herrero entwickelte Verfahren zielt darauf ab, Glycerin, ein Nebenprodukt der Biodieselproduktion, in Monomere umzuwandeln. Diese Monomere sind für die Herstellung von Polymeren unerlässlich, die für die Herstellung von Biopolymeren erforderlich sind, die bei der Konsolidierung flüssiger Feinrückstände verwendet werden. Dieser Umwandlungsprozess trägt nicht nur dazu bei, die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen zu decken, sondern bietet auch eine Lösung für den Umgang mit überschüssigem Rohglycerin und reduziert so Umweltgefahren.

Beide Prozesse zeigen vielversprechende Vorteile für verschiedene Branchen, darunter die Energie-, Wasserstoff-, Biokraftstoff-, Lebensmittel- und Chemieindustrie. Durch die Bereitstellung nachhaltiger Alternativen zur Herstellung von Mehrwertprodukten bieten diese Methoden eine Win-Win-Situation in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht.

Quelle: University of Alberta, Kanada