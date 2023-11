Neuer Bericht untersucht mikrobielle Strategien zur Reduzierung von Methanemissionen

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der American Academy of Microbiology befasst sich mit der entscheidenden Rolle von Mikroben bei der Vermittlung von Methanemissionen und ihrem Potenzial zur Eindämmung des Klimawandels. Methan, ein starkes Treibhausgas, trägt erheblich zur globalen Erwärmung bei. Da Methan über einen Zeitraum von 80 Jahren eine etwa 20-mal stärkere Erwärmungskraft hat als Kohlendioxid, ist die Reduzierung der Methanemissionen von größter Bedeutung für die Eindämmung des globalen Temperaturanstiegs. Der Bericht unterstreicht, wie wichtig es ist, die vielfältigen Stoffwechselfähigkeiten von Mikroben zu verstehen, um wirksame mikrobielle Lösungen zu entwickeln.

Anstatt sich einfach nur auf die direkte Bekämpfung von Methanemissionen zu konzentrieren, bedenken Forscher die entscheidende Rolle, die Mikroben in den biogeochemischen Kreisläufen spielen, die die Produktion und den Verbrauch von Treibhausgasen beinhalten. Diese mikroskopisch kleinen Organismen haben die Fähigkeit, Methan sowohl zu produzieren als auch zu verbrauchen, was sie zu wichtigen Akteuren in der Gleichung des Klimawandels macht. Durch die Nutzung des Wissens über mikrobielle Prozesse können Wissenschaftler an der Entwicklung innovativer Lösungen zur Bekämpfung von Methanemissionen arbeiten.

„Indem wir die Rolle von Mikroben bei der Vermittlung von Methanemissionen verstehen, eröffnen wir ein breites Spektrum vielversprechender Lösungen zur Bewältigung der Klimaherausforderung“, sagt Vanessa Sperandio, Vorsitzende der Academy Governors. „Mehr denn je muss die wissenschaftliche Gemeinschaft zusammenarbeiten, um diese Lösungen dringend voranzutreiben.“

Der Bericht entstand aus einem Kolloquium, das von der American Society for Microbiology (ASM) und der American Geophysical Union organisiert wurde. Experten aus verschiedenen Disziplinen und Sektoren identifizierten Wissenslücken, die einer weiteren Erforschung und möglichen Strategien zur Bekämpfung von Methanemissionen bedürfen. Die Empfehlungen des Berichts konzentrieren sich auf den Einsatz mikrobieller Lösungen zur Bekämpfung von Emissionen aus vier Hauptquellen: enterische Fermentation bei Wiederkäuern, tierische Abfälle, Reisfelder und Mülldeponien.

Als Ergänzung zum Bericht plant die ASM die Veröffentlichung eines Forschungsfahrplans zur mikrobiellen Methanminderung. Diese praktische Ressource wird aktuelle Wissenslücken und Forschungsprioritäten hervorheben und Experten in die Lage versetzen, Mikroben effektiv im Kampf gegen Methanemissionen einzusetzen.

Durch die Weiterentwicklung mikrobieller Lösungen haben wir die Möglichkeit, erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Methanemissionen zu erzielen. Indem wir die entscheidende Rolle von Mikroben beim Klimawandel erkennen, können wir innovative Wege zur Bewältigung dieser dringenden globalen Herausforderung erschließen.

FAQ

Wie beeinflussen Mikroben den Klimawandel?

Mikroben beeinflussen den Klimawandel durch biogeochemische Kreisläufe, an denen Treibhausgase beteiligt sind. Sie können Methan sowohl verbrauchen als auch produzieren, ein starkes Treibhausgas, das zur globalen Erwärmung beiträgt.

Warum ist die Reduzierung von Methan wichtig?

Methan ist hinsichtlich seiner Erwärmungskraft über einen Zeitraum von 80 Jahren etwa 20-mal wirksamer als Kohlendioxid. Die Reduzierung der Methanemissionen ist entscheidend, um den Anstieg der globalen Temperaturen kurzfristig zu verlangsamen.

Wie können Mikroben bei Methanemissionen helfen?

Mikroben spielen eine wichtige Rolle bei der Produktion und dem Verbrauch von Methan. Das Verständnis ihrer vielfältigen Stoffwechselfähigkeiten ermöglicht es Wissenschaftlern, mikrobielle Lösungen zur wirksamen Bekämpfung von Methanemissionen zu entwickeln.

Was sind die Hauptquellen von Methanemissionen?

Zu den Hauptquellen der Methanemissionen gehören die enterische Fermentation bei Wiederkäuern (z. B. Kühen oder Schafen), tierische Abfälle, Reisfelder und Mülldeponien.

Was ist das Ziel der Forschungs-Roadmap zur mikrobiellen Methanminderung?

Der Forschungsfahrplan zur mikrobiellen Methanminderung zielt darauf ab, Wissenslücken und Forschungsprioritäten zu identifizieren, die Experten nutzen können, um Mikroben zur Bekämpfung steigender Methanemissionen einzusetzen.