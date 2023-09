Erforschung autokatalytischer Kreisläufe: Auf dem Weg zum Verständnis der Ursprünge des Lebens

Die Autokatalyse spielt eine entscheidende Rolle bei der Replikation und Nachhaltigkeit des Lebens. Ein Team von Wissenschaftlern der University of Wisconsin-Madison hat eine Studie durchgeführt, um die Grundprinzipien der Autokatalyse und ihre möglichen Auswirkungen auf die Suche nach Leben außerhalb der Erde zu verstehen.

Unter Autokatalyse versteht man eine chemische Reaktion, bei der das Reaktionsprodukt als Katalysator für dieselbe Reaktion fungiert. Mit anderen Worten: Die Reaktion ist selbsttragend und selbstfördernd. Die Forscher haben sich speziell auf eine Klasse autokatalytischer Kreisläufe konzentriert, die als Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs) bezeichnet werden.

Die Forscher definieren zunächst das Konzept der Komproportionierung in CompACs. Bei der Komproportionierung handelt es sich um die Reaktion zwischen einer oxidierten Form eines Elements oder einer Verbindung, die als MHi bezeichnet wird, und einer reduzierten Form, die als MLo bezeichnet wird, was zur Bildung von zwei MMed im Zwischenzustand und den damit verbundenen Abfallprodukten führt, die als XComp,M bezeichnet werden. Die Stöchiometrie dieser Reaktion kann variieren, und in manchen Fällen können auch zusätzliche Nahrungsmittelarten beteiligt sein.

Anschließend untersucht das Team zwei Hilfsprozesse, die in CompACs ablaufen können: oxidative und reduktive Hilfsprozesse. Der oxidative Prozess nutzt ein Oxidationsmittel, um MMed in MHi umzuwandeln, was zur Bildung eines oxidativen CompAC führt. Andererseits beinhaltet der reduktive Prozess ein Reduktionsmittel, das MMed zu MLo reduziert und so einen reduktiven CompAC bildet.

Um diese Zyklen besser zu verstehen, haben die Forscher verschiedene Komponenten farblich gekennzeichnet. Hervorgehoben sind die Autokatalysatoren, die in den Kreisläufen eine zentrale Rolle spielen. Die Ms im Zwischenzustand sind in Lila, Rot und Gold hervorgehoben, um jeweils ihren am stärksten oxidierten, mittleren und am stärksten reduzierten Zustand darzustellen. Das an den Hilfsprozessen beteiligte Oxidationsmittel und Reduktionsmittel sind blau bzw. grün hervorgehoben.

Das Verständnis der Prinzipien autokatalytischer Kreisläufe wirft nicht nur Licht auf die Komplexität des Lebens auf der Erde, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in die potenziellen Bedingungen, die für die Entstehung von Leben anderswo im Universum erforderlich sind. Durch die Identifizierung der wahrscheinlichsten Bedingungen für die Autokatalyse können Wissenschaftler ihre Suche nach Leben auf Planeten konzentrieren, die ähnliche Eigenschaften und das Potenzial für sich selbst erhaltende chemische Reaktionen aufweisen.

Diese Forschung trägt zur fortlaufenden Erforschung der Ursprünge des Lebens und der Möglichkeit, außerirdische Lebensformen zu finden, bei. Indem wir unser Wissen über die Grundprinzipien erweitern, die der Replikation und Nachhaltigkeit des Lebens zugrunde liegen, kommen wir der Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums einen Schritt näher.

