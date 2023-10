Erschließung des Potenzials von 2D-Materialien für den Computerspeicher

Das berühmte Mooresche Gesetz, das besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren in einem integrierten Schaltkreis alle zwei Jahre verdoppelt, war die treibende Kraft hinter dem Fortschritt der Technologie. Allerdings stößt die Industrie mittlerweile an die physikalischen Grenzen, Computerchips kleiner zu machen. Forscher von South Dakota Mines erforschen nun das Potenzial zweidimensionaler (2D) Materialien zur Revolutionierung des Computerspeichers.

2D-Materialien wie Graphen sind unglaublich dünn, oft nur wenige Atome dick. South Dakota Mines führt mit seiner Expertise in Quanteninformation und -wissenschaft bahnbrechende Forschungen zu speziellen Arten von 2D-Materialien durch. Diese Materialien verfügen über einzigartige strukturelle und elektrische Eigenschaften, die als kleine Schalter oder Computerspeichergeräte fungieren können und aktuelle Technologien in Bezug auf Energieeffizienz und Vielseitigkeit übertreffen.

Das Projekt, das durch ein Stipendium der National Science Foundation in Höhe von 800,000 US-Dollar unterstützt wird, zielt darauf ab, ferroelektrisch basierte Speicher unter Verwendung von 2D-Materialien zu entwickeln. Speicher auf Ferroelektrizitätsbasis bieten im Vergleich zu herkömmlichen Speichergeräten schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, eine höhere Lebensdauer und einen geringeren Stromverbrauch. Die Implementierung dieser Technologie in der 2D-Welt wäre kosteneffizient und würde Einschränkungen bei der Speicherdichte überwinden.

Neben der Forschung legt das Projekt einen starken Fokus auf Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. An dem Projekt sind Studenten und Doktoranden beteiligt, und K-12-Schülern und Lehrern wird die Möglichkeit geboten, etwas über Nanotechnologie zu lernen. Ziel ist es, die nächste Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren im Bereich Quantum Information Science and Engineering (QISE) zu inspirieren und auszubilden.

South Dakota Mines arbeitet mit der University of Nebraska-Lincoln an der Erforschung neuer Formen von Computerspeichern mit besonderem Schwerpunkt auf Quantencomputing. Diese Finanzierung wird zusammen mit der Beteiligung an der MonArk Quantum Foundry nicht nur die Cybersicherheit vorantreiben und verbessern, sondern auch Potenzial für neue Unternehmen und High-Tech-Arbeitsplätze in South Dakota schaffen.

Das Projekt wird vom Office of Integrated Activities (OD/OIA) der National Science Foundation, dem Established Program to Stimulate Competitive Research (EPSCoR) und dem Technology Frontiers Program (TIP/TF) unterstützt.

Quellen:

– South Dakota Mines (https://www.sdsmt.edu/)