Neu entdeckte Proterosuchid-Arten bieten Einblicke in antike Reptilien

Eine bahnbrechende Entdeckung eines internationalen Teams von Paläontologen hat eine bisher unbekannte Art von Proterosuchiden in Indien enthüllt und Licht auf die vielfältige Welt der alten Reptilien geworfen, die vor 250 Millionen Jahren auf der Erde lebten. Dieses in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science veröffentlichte Ergebnis bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Archosauriformen und ihre Rolle nach dem Massenaussterben im Perm und der Trias.

Proterosuchiden, Reptilien, die modernen Krokodilen sehr ähneln, waren eine Gruppe von Archosauriern, die auf Pangäa gediehen – dem Superkontinent, der nach dem massiven Aussterben der Perm-Trias entstand, bei dem unzählige Arten verloren gingen. Das neue Fossil wurde aus Gesteinsformationen ausgegraben, die vor etwa 250 Millionen Jahren entstanden sind, nur wenige Millionen Jahre nach dem Ende des Perm-Aussterbens.

Durch eine gründliche Untersuchung des Fossils identifizierte das Team es als eine bisher unbekannte Art von Proterosuchiden und gab ihr den Namen Samsarasuchus pamelae. Vergleiche mit anderen Proterosuchiden aus dem letzten Perm in Osteuropa und der frühen Trias in China und Südafrika haben deutliche anatomische Merkmale ergeben, wie etwa ihre langen, schlanken Körper und krokodilähnlichen Schnauzen, die mit einer markanten Abwärtsneigung endeten. Diese einzigartige Schnauzenform spielte wahrscheinlich eine Rolle bei der Beutesicherung der Reptilien.

Darüber hinaus haben frühere Untersuchungen gezeigt, dass Proterosuchiden ein breites Größenspektrum aufwiesen, das zwischen 1.5 und 4 Metern Länge reichte. Diese Reptilien verfügten über Hörstrukturen, die in der Lage waren, niederfrequente Geräusche zu erkennen, was darauf hindeutet, dass sie in erster Linie an einen aquatischen Lebensstil angepasst waren.

Das Fossil wurde in den Felsformationen in der Nähe des Dorfes Deoli im Westen Bengalens, Indien, entdeckt. Die Forscher entdeckten erstmals 2015 mehrere Wirbelfossilien an der Stätte und untersuchen sie seitdem. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Fund, da sowohl paratypische als auch holotypische Exemplare der neuen Art in unmittelbarer Nähe zueinander gefunden wurden.

Diese Entdeckung bereichert unser Verständnis der antiken Welt und der Vielfalt des Lebens, die in dieser kritischen Zeit existierte. Die Untersuchung von Proterosuchiden liefert entscheidende Einblicke in die Entwicklung und Anpassung von Reptilien nach dem Massenaussterben und bietet einen Einblick in die komplexen Ökosysteme, die die Erdgeschichte geprägt haben.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Proterosuchid?

Ein Proterosuchid ist ein altes Reptil, das eng mit den Archosauriern verwandt war, der Gruppe, zu der Vögel und Dinosaurier gehören. Proterosuchiden ähnelten modernen Krokodilen und lebten nach dem Massenaussterben im Perm und der Trias auf dem Superkontinent Pangäa.

Was ist an der neuen in Indien entdeckten Proterosuchidenart bedeutsam?

Die neue Proterosuchid-Art mit dem Namen Samsarasuchus pamelae liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung und Diversifizierung dieser alten Reptilien nach dem Massenaussterben. Seine einzigartigen anatomischen Merkmale, einschließlich der nach unten hängenden Schnauze, tragen zu unserem Verständnis der Anpassungen von Proterosuchiden für die Jagd und das Überleben bei.

Wo wurde das Fossil entdeckt?

Das Fossil wurde in Felsformationen in der Nähe des Dorfes Deoli im Westen Bengalens, Indien, gefunden.

Welche Bedeutung hat die Entdeckung im Zusammenhang mit dem Massensterben im Perm und der Trias?

Die Entdeckung der neuen Proterosuchidenart hilft Wissenschaftlern, die Erholung und Diversifizierung von Reptilien nach dem Massenaussterben im Perm und der Trias, einem der schwersten Aussterbeereignisse in der Erdgeschichte, besser zu verstehen.

Wie trägt diese Entdeckung zu unserem Wissen über die alten Ökosysteme der Erde bei?

Die Untersuchung der Proterosuchidenarten liefert wertvolle Einblicke in die komplexen Ökosysteme, die während des Perm-Trias-Übergangs existierten. Die Ergebnisse tragen zu unserem Verständnis der Interaktionen zwischen verschiedenen Arten und ihrer Anpassung an die Umwelt nach dem Aussterben bei.

Quelle: [Science X Network](https://phys.org/news/2023-10-proterosuchid-species-million-years-india.html)