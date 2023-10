Die neueste internationale Studie schätzt die Zahl der Wale im europäischen Atlantik auf 1.4 Millionen

Eine kürzlich durchgeführte groß angelegte internationale Untersuchung, bekannt als SCANS-IV, hat ergeben, dass es im europäischen Atlantik mehr als 1.4 Millionen Wale, Delfine und Schweinswale gibt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden auf der Sitzung des ASCOBANS-Beratungsausschusses vorgestellt und von Dr. Anita Gilles von der Tierärztlichen Hochschule Hannover in Deutschland koordiniert.

SCANS-IV ist die vierte Untersuchung einer Reihe, die 1994 begann und deren Ziel es war, die Populationsgröße und Verbreitung von Walen in den europäischen Atlantikgewässern zu bestimmen. Mit acht Kleinflugzeugen und einem Forschungsschiff deckte die Untersuchung ein Gebiet von 1.7 Millionen Quadratkilometern von Südnorwegen bis Portugal ab.

Die Untersuchung ergab, dass die am häufigsten vorkommenden Arten im europäischen Atlantik Schweinswale, Gewöhnliche Delfine und Streifendelfine waren. Weitere geschätzte Arten sind Große Tümmler, Weißschnauzendelfine und Weißseitendelfine. Die Untersuchung schätzte auch die Anwesenheit von tieftauchenden Walen wie Grindwalen, Pottwalen und Schnabelwalen sowie filterfressenden Bartenwalen, darunter Zwergwale und Finnwale.

Die Ergebnisse zeigten einige interessante Trends in der Walverteilung. Das Vorkommen von Gemeinen Delfinen nahm in bestimmten Gebieten zu, beispielsweise in der Keltischen See und im Südwesten des Vereinigten Königreichs, was auf eine Ausweitung des Populationsgebiets nach Norden hindeutet. Im Gegensatz dazu hat sich die Verbreitung der Schweinswale in der Nordsee von Nordwesten nach Süden verschoben, wobei sich die Verbreitung im Ärmelkanal noch weiter ausdehnt.

Die Umfrage verdeutlichte auch die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen für bestimmte Populationen. Die Schweinswalpopulation in der westlichen Ostsee, im Beltmeer und im südlichen Kattegat zeigte Anzeichen eines Rückgangs aufgrund nicht nachhaltiger Beifänge in der Fischerei. Das SCANS-Team ist bestrebt, die Ergebnisse des irischen ObSERVE-Programms zu integrieren, um das Bild der Artenhäufigkeit und -verbreitung weiter zu entwickeln.

Insgesamt haben die Ergebnisse von SCANS-IV unser Wissen über Walarten in europäischen Atlantikgewässern erheblich erweitert und wertvolle Informationen für Schutzbemühungen und Bewertungen des Populationsstatus geliefert. Die Umfrage war eine Gemeinschaftsinitiative von Wissenschaftlern in acht Atlantikanrainerstaaten und wurde von den jeweiligen Regierungen unterstützt.

Quellen: Ergebnisse der SCANS-IV-Umfrage, vorgestellt auf der Sitzung des ASCOBANS-Beratungsausschusses