Eine neue Perspektive auf die hierarchische Anordnung achiraler konjugierter Polymere

Forscher der University of Illinois Urbana-Champaign und der Purdue University haben kürzlich einen Fachartikel mit dem Titel „Subtile molekulare Veränderungen modulieren weitgehend chirale helikale Assemblies achiraler konjugierter Polymere durch Optimierung der Lösungszustandsaggregation“ veröffentlicht. In dieser Studie untersuchen die Wissenschaftler die Aggregatstrukturen achiraler konjugierter Polymere im Lösungszustand und ihren Einfluss auf die hierarchische chirale Helixanordnung.

Das Verständnis der Aggregatstrukturen und des Aufbaus konjugierter Polymere ist für die Steuerung der Morphologie fester dünner Filme und ihrer elektronischen Eigenschaften von entscheidender Bedeutung. Aufgrund des komplexen Aggregationsverhaltens erwies sich diese Aufgabe jedoch als schwierig. Die Forscher konzentrierten sich auf ein achirales Diketopyrrolopyrrol-Quaterthiophen-Copolymer (DPP-T4) und zwei Strukturanaloga mit subtilen molekularen Veränderungen: DPP-T2M2, funktionalisiert mit Methylgruppen, und DPP-T2F2, funktionalisiert mit Fluoratomen.

Mithilfe der Kleinwinkel-Röntgenstreuungsanalyse und verschiedener mikroskopischer Bildgebungstechniken identifizierten die Forscher unterschiedliche Aggregatstrukturen in jeder DPP-Lösung. DPP-T2F2 bildete halbkristalline 1D-Faseraggregate mit einer stark gebundenen Innenstruktur, während DPP-T2M2 halbkristalline 1D-Faseraggregate mit einer schwach gebundenen Innenstruktur bildete. Im Gegensatz dazu wies DPP-T4 hochkristalline 2D-Schichtaggregate auf.

Diese nanoskopischen Aggregate entwickelten sich bei hohen Lösungskonzentrationen weiter zu lyotropen chiralen helikalen Flüssigkristall-Mesophasen (LC). Interessanterweise spielte die Dimensionalität der Lösungsaggregate eine entscheidende Rolle bei der Modulation der hierarchischen chiralen Helixganghöhen über Nano- bis Mikrometerskalen. Die steiferen 2D-Blattaggregate von DPP-T4 führten im Vergleich zu den flexibleren 1D-Faseraggregaten zu viel größeren Teilungslängen.

Ein faszinierender Befund war die gestreifte, verdreht gebogene Mesophase von DPP-T2F2, die aus hochgeordneten und starren 1D-Faseraggregaten besteht und einen anisotropen Asymmetriefaktor (g-Faktor) von bis zu 0.09 aufweist. Diese Studie eröffnet Möglichkeiten für das aufstrebende Gebiet der chiralen (Opto-)Elektronik und liefert Einblicke in die hierarchische Anordnung konjugierter Polymere im Lösungszustand und die chirale helikale Anordnung achiraler organischer Halbleiter.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q: Was sind chirale helikale Anordnungen achiraler konjugierter Polymere?



A: Unter chiralen helikalen Anordnungen versteht man die Bildung helikaler Strukturen aus achiralen (nicht-chiralen) konjugierten Polymeren. Diese Strukturen sind entlang ihrer Achse verdreht, wodurch einzigartige optische und elektronische Eigenschaften entstehen.

Q: Wie wirken sich die Abmessungen von Lösungsaggregaten auf die hierarchische Ganghöhe der chiralen Helix aus?



A: Die Dimensionalität von Lösungsaggregaten, wie z. B. 1D-Faseraggregaten oder 2D-Faltblattaggregaten, moduliert weitgehend die Ganghöhe chiraler helikaler Anordnungen. Starre 2D-Blattaggregate erzeugen im Vergleich zu flexibleren 1D-Faseraggregaten tendenziell größere Teilungslängen.

Q: Was sind die möglichen Anwendungen dieser Forschung?



A: Diese Forschung liefert grundlegende Einblicke in den Aufbau achiraler konjugierter Polymere, insbesondere in ihren chiralen helikalen Aufbau. Das Verständnis dieser Montageprozesse kann den Weg für Fortschritte in der chiralen (Opto-)Elektronik und das Design neuartiger Materialien mit maßgeschneiderten optischen und elektronischen Eigenschaften ebnen.

[Quelle: University of Illinois Urbana-Champaign]