Neu entdeckte Muster in den Schichten der Sonne geben Einblick in das Geheimnis der Sonne

Astronomen haben durch die Erfassung bahnbrechender Daten aus dem Magnetfeld der Sonne erhebliche Fortschritte bei der Lösung eines der bleibenden Geheimnisse der Sonne gemacht. Die Daten wurden vom Daniel K Inouye Solar Telescope (DKIST) auf Hawaii gesammelt, dem leistungsstärksten Sonnenteleskop der Welt. Die erfassten Daten lieferten die detailliertesten Darstellungen des Magnetfelds der Sonne auf ihrer „ruhigen“ Oberfläche.

Das an der Forschung beteiligte internationale Wissenschaftlerteam, darunter Forscher der University of Sheffield, glaubt, dass diese Daten Auswirkungen auf das Verständnis des Energietransfers zwischen den Schichten der Sonne haben. Es könnte auch helfen zu erklären, warum die äußerste Schicht der Sonne, die sogenannte Korona, hunderte Male heißer ist als die Oberfläche, die sogenannte Photosphäre, was im Gegensatz zu dem steht, was man erwarten würde.

Die Beobachtungen des DKIST offenbaren und bestätigen eine Serpentinentopologie des Magnetfelds in der unteren Sonnenatmosphäre, die als Chromosphäre bekannt ist. Das Verständnis der Magnetfeldgeometrie ist entscheidend für das Verständnis der verschiedenen energetischen Phänomene, die die Plasmadynamik in der Sonnenatmosphäre steuern. Es wird angenommen, dass diese Magnetfelder auch für die größten Explosionen im Sonnensystem verantwortlich sind, die als koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejections, CMEs) bekannt sind.

Das 2022 eingeweihte DKIST ist ein bahnbrechendes solares optisches Teleskop, das rekordverdächtige Beobachtungen der Sonne ermöglicht. Das Auflösungsvermögen des Teleskops entspricht der Betrachtung einer 50-Pence-Münze in Manchester von London aus. Das von der Queen's University Belfast in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen geleitete Projekt hat die Leistungsfähigkeit von DKIST genutzt, um ein neues komplexes Energiemuster im Magnetfeld der Sonne aufzudecken, das einer schlangenähnlichen Variante ähnelt.

Frühere Studien zu den Wärmeschwankungen zwischen Korona und Photosphäre konzentrierten sich hauptsächlich auf Sonnenflecken, bei denen es sich um große und stark magnetische Regionen handelt. Die Forscher haben jedoch herausgefunden, dass die sogenannte „stille Sonne“ Konvektionszellen namens „Granulat“ enthält, die schwächere, aber dynamischere Magnetfelder haben. Diese Körnchen könnten der Schlüssel zum Ausgleich des Energiehaushalts der Chromosphäre sein.

Das Forschungsteam nutzte DKIST, um kleinräumige Variationen der Magnetfeldrichtung in der ruhigen Photosphäre zu beobachten. Die unerwartete Entdeckung eines komplexen Musters, das mit einer schlangenartigen Variation der magnetischen Ausrichtung einhergeht, lässt auf die Freisetzung von Energie durch einen Prozess namens magnetische Wiederverbindung schließen. Dabei interagieren zwei in entgegengesetzte Richtungen gerichtete Magnetfelder und setzen Energie frei, die zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt.

Diese Erkenntnisse bringen Wissenschaftler dem Verständnis der Geheimnisse der Sonne einen Schritt näher. Durch die Aufklärung der Komplexität des Sonnenmagnetfelds hoffen die Forscher, Licht auf die Mechanismen zu werfen, die für den Antrieb der Sonne und ihr explosives Verhalten verantwortlich sind.

Titel: Neu entdeckte Muster in den Schichten der Sonne geben Einblick in das Sonnenmysterium

Quelle:

– Universität Sheffield

Zitat:

– Ryan J. Campbell et al., DKIST Unveils the Serpentine Topology of Quiet Sun Magnetism in the Photosphere, The Astrophysical Journal Letters (2023). DOI: 10.3847/2041-8213/acf85d

Quelle: University of Sheffield (phys.org)