Astronomen gewinnen mit modernstem Sonnenteleskop neue Einblicke in das Magnetfeld der Sonne

By

Dank bahnbrechender Daten, die vom Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) auf Hawaii gesammelt wurden, haben Astronomen erhebliche Fortschritte bei der Aufklärung der Geheimnisse des Magnetfelds der Sonne gemacht. Dieses leistungsstarke Sonnenteleskop, das von der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) betrieben wird, hat die bislang detailliertesten Darstellungen des Magnetfelds der Sonne geliefert.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Daten ist die Entdeckung einer serpentinen- oder schlangenähnlichen Topologie im Magnetfeld der „ruhigen“ Oberfläche der Sonne, auch Chromosphäre genannt. Diese neuen Einblicke in die Magnetfeldgeometrie sind entscheidend für das Verständnis der energetischen Phänomene, die die Dynamik des Plasmas in der Sonnenatmosphäre bestimmen.

Die Forscher, darunter Wissenschaftler der Universität Sheffield im Vereinigten Königreich, glauben, dass diese Daten dazu beitragen können, ein seit langem bestehendes Rätsel der Astrophysik zu lösen: den drastischen Temperaturunterschied zwischen der äußersten Schicht der Sonne, der Korona, und ihrer Oberfläche, der Photosphäre. Entgegen den Erwartungen ist die Korona hundertmal heißer als die Photosphäre.

Das schlangenartige Muster im Magnetfeld könnte eine Rolle dabei spielen, das Sonnenplasma auf Temperaturen von Millionen Kelvin anzuregen. Es wird angenommen, dass diese Magnetfelder auch für die größten Explosionen im Sonnensystem verantwortlich sind, die als koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejections, CMEs) bekannt sind.

Bisher konzentrierten sich die meisten Untersuchungen zu Wärmeschwankungen zwischen der Korona und der Photosphäre auf Sonnenflecken, große und stark magnetische Regionen auf der Sonnenoberfläche. Die neuen Erkenntnisse unterstreichen jedoch, wie wichtig es ist, die „ruhige Sonne“ und ihre Konvektionszellen, sogenannte „Granulat“, zu untersuchen, die schwächere, aber dynamischere Magnetfelder beherbergen.

Das beispiellose Auflösungsvermögen des DKIST hat es Forschern ermöglicht, die komplexen Variationen in der Magnetfeldrichtung zu erkennen, was auf das Auftreten einer magnetischen Wiederverbindung schließen lässt. Bei diesem Prozess interagieren zwei in entgegengesetzte Richtungen gerichtete Magnetfelder und setzen Energie frei, die zur Erwärmung der Sonnenatmosphäre beiträgt.

Die von einem internationalen Team von Wissenschaftlern, darunter denen der Queen's University Belfast, des National Solar Observatory der NSF und des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Deutschland, durchgeführten Forschungsarbeiten wurden in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

Dieser Durchbruch stellt einen bedeutenden Schritt zum Verständnis der Funktionsweise unseres lebensspendenden Sterns, der Sonne, dar. Das DKIST-Sonnenteleskop hat neue Wege in der Sonnenphysik eröffnet und faszinierende Ergebnisse geliefert, die bei Wissenschaftlern verschiedener Institutionen für Begeisterung gesorgt haben.

Quelle: University of Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.