Die Maureen O'Hara-Ausstellung wird im Foynes Flying Boat Museum eröffnet

Das Foynes Flying Boat Museum in Co Limerick hat kürzlich eine neue, mehrere Millionen Euro teure Ausstellung enthüllt, die der Hollywood-Legende und ehemaligen Bewohnerin von Glengarriff, Maureen O'Hara, gewidmet ist. Der Ausstellungsraum, der 5 Millionen Euro kostet, zeigt eine umfangreiche Sammlung von Erinnerungsstücken, die Maureen zusammengetragen und dem Museum großzügig von ihrem Enkel Conor Beau Fitzsimons gespendet hat.

Die Sammlung umfasst berühmte Ballkleider, Schmuck, Studiofotos und Accessoires aus vielen Filmen Maureens. Es zeigt auch Kleider und Roben, die sie bei großen Hollywood-Events trug, sowie Möbel aus ihrem Zuhause in Glengarriff. Ein bemerkenswertes Ausstellungsstück ist Maureens Oscar für ihr Lebenswerk sowie die Ponyfalle, die sie und Filmlegende John Wayne während der Dreharbeiten zu „The Quiet Man“ trugen.

Das Museum bedankte sich bei Conor Beau Fitzsimons für seine Großzügigkeit bei der Bereitstellung einer so unglaublichen Sammlung. Im November 2016 wurden in New York zahlreiche persönliche Gegenstände und Film-Erinnerungsstücke von Maureen versteigert, die einen beeindruckenden Gesamtpreis von fast 500,000 Euro erzielten. Zu den Höhepunkten der Auktion gehörten Maureens persönliches „Quiet Man“-Drehbuch, eine im selben Film getragene Tweedjacke, ein Paar Meissen-Vasen aus ihrem Zuhause in Glengarriff und von John Wayne präsentierte Tassen.

Conor Beau Fitzsimons teilte mit, dass er seiner Großmutter versprochen habe, ihr Erbe am Leben zu erhalten, und dass er deshalb einen erheblichen Teil ihrer Sammlung dem Foynes Museum gespendet habe. Er glaubt, dass diese Kollektion eine Schatzkammer voller Erinnerungen aus der glamourösen Welt einer schönen Frau und einer wahren Hollywood-Legende ist, die er mit Fans in Irland und auf der ganzen Welt teilen möchte.

Quellen:

– Der Stern des Südens