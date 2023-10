Northwestern University stellt bahnbrechende „Moisture-Swing“-Methode zur Kohlenstoffabscheidung vor

By

Die Northwestern University hat mit ihrer innovativen „Moisture-Swing“-Technik einen bedeutenden Durchbruch auf dem Gebiet der Kohlenstoffabscheidung aus der Atmosphäre erzielt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Kohlenstoffabscheidung, die auf Kohlendioxid (CO2)-Emissionen direkt aus industriellen Prozessen abzielt, konzentriert sich die neue Methode namens Direct Air Capture (DAC) auf die Extraktion von Kohlenstoff aus der Luft selbst.

Die Feuchtigkeitswechseltechnik fängt CO2 bei niedriger Luftfeuchtigkeit ein und gibt es bei höheren Werten ab, inspiriert durch die Beziehung zwischen Wasser und Kohlendioxid. Das Besondere an dieser Forschung ist die Verwendung kinetischer Methoden und einer Vielzahl von Ionen, die es ermöglichen, Kohlenstoff an nahezu jedem Ort zu extrahieren.

Der leitende Autor der Studie, Vinayak P. Dravid, erklärt, dass die Forschung nicht nur die Möglichkeiten zum Einfangen von Kohlenstoffionen erweitert, sondern auch dazu beiträgt, die grundlegenden Aspekte der Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeit und Oberfläche aufzuklären. Die Technik bietet den Vorteil minimaler Energiekosten, da sie Umgebungen mit natürlichen Feucht- und Trockenluftspeichern nutzen kann.

Das Team hat die Anzahl nutzbarer Ionen zur Kohlenstoffabscheidung deutlich erweitert und leistungsstarke Systeme identifiziert. Herkömmliche Methoden zur CO2-Abscheidung erfordern häufig einen erheblichen Energieaufwand für die Freisetzung und Wiederverwendung des abgeschiedenen COXNUMX, sodass sie für große Betriebsbereiche wie Landwirtschaft, Beton- und Stahlherstellung weniger geeignet sind.

Die Forscher haben ihre Forschung auf ein breiteres Spektrum an Ionen ausgeweitet, wobei sich höherwertige Ionen wie Phosphate als am effektivsten erwiesen haben. Sie haben auch die Wirksamkeit anderer Ionen wie Silikat und Borat entdeckt. Mit weiteren Experimenten und Computermodellen will das Team die Gründe für den Erfolg bestimmter Ionen aufdecken.

Die Feuchtigkeitswechseltechnik hat das Potenzial, die Landschaft des Umweltschutzes und der Wiederherstellung neu zu gestalten. Der abgeschiedene Kohlenstoff kann konzentriert, gespeichert oder wiederverwendet werden und bietet so eine direkte und effiziente Methode zur Kohlenstoffabscheidung aus der Atmosphäre.

Da die Reduzierung des COXNUMX-Fußabdrucks weltweit weiterhin Priorität hat, spielt die Technologie zur COXNUMX-Abscheidung eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Indem wir innovative Methoden wie den Feuchtigkeitswechsel vorantreiben und in sie investieren, machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft.

Quelle: Northwestern University, Umweltwissenschaften und -technologie