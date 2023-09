Neues Modell enthüllt synchronisierte Zilienbewegung, die von Grenzregionen angetrieben wird

Eine kürzlich von Wissenschaftlern des MPI-DS durchgeführte Studie hat ein gemeinsames Organisationsmuster verschiedener Systeme aufgedeckt, darunter die Menschenmenge in einem Fußballstadion, die Beine eines Tausendfüßlers und die Flimmerhärchen in unserer Lunge.

Die Koordination des Zilienschlags ist für ihre synchronisierte Bewegung von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu den koordinierten Aktionen von Fußballfans oder dem Zentralnervensystem, das die Beine eines Tausendfüßlers steuert, fehlt den Zilien ein zentralisiertes Kontrollsystem. Sie sind jedoch auf nicht-reziproke Interaktionen und den Einfluss von Grenzregionen angewiesen, um eine Synchronisierung zu erreichen.

Die Forscher betonten die entscheidende Rolle der Grenzregionen bei der Zilienkoordination. Wenn Zilien zusammenschlagen, synchronisieren sie sich, indem sie auf der einen Seite leicht vor ihren Nachbarn und auf der anderen Seite leicht nach ihren Nachbarn schlagen, wodurch ein wellenartiges Muster entsteht. Diese Synchronisation wird durch die Grenzregionen initiiert und durch die die Zilien umgebende Flüssigkeit erleichtert.

Interessanterweise üben benachbarte Zilien nicht die gleiche Kraft aufeinander aus. Abhängig von ihrer Position kann ein Cilium stärker von seinem Nachbarn beeinflusst werden als umgekehrt. Dieses Phänomen führt insbesondere in dicht gepackten Ziliensystemen zu einem gerichteten, nicht reziproken Muster, das eine Welle bildet.

Die Grenzregionen fungieren als Schrittmacher und ziehen kaskadenartig andere Zilien mit. Diese Beobachtung stellt frühere Modelle in Frage, die davon ausgingen, dass Grenzen die Ordnung stören.

Dieses neue Modell bietet Einblicke in die Selbstorganisation lebender Materie und unterstreicht die Bedeutung von Oberflächeneigenschaften für das Verständnis von Synchronisationsmechanismen. Die Ergebnisse überbrücken die Lücke zwischen der mikroskopischen und der makroskopischen Skala und offenbaren bemerkenswerte Ähnlichkeiten in den Organisationsprinzipien.

Insgesamt wirft diese Studie Licht auf das koordinierte Schlagmuster der Zilien und die Rolle, die Grenzregionen bei der Steuerung ihrer synchronisierten Bewegung spielen.

