Psyche-Mission der NASA: Erforschung des metallreichen Asteroiden

Die NASA bereitet sich auf eine weitere Asteroidenmission namens Psyche vor, die darauf abzielt, einen gleichnamigen Asteroiden zu untersuchen. Das Raumschiff soll am Donnerstag an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete starten und sich auf eine sechsjährige Reise zum Asteroidengürtel begeben, wo sich Psyche befindet. Dort wird die Raumsonde den Asteroiden zwei Jahre lang umkreisen und dabei Daten über seine Zusammensetzung, sein Alter und seine Topographie sammeln.

Die Psyche-Mission wird von dem Wunsch angetrieben, die Erde besser zu verstehen. Obwohl wir über die Erdkruste und den Erdmantel Bescheid wissen, bleibt der Kern aufgrund seiner tiefen Lage weitgehend rätselhaft. Metallreiche Asteroiden wie Psyche, die im Asteroidengürtel gefunden wurden, der aus Überresten der Entstehung des Sonnensystems vor Milliarden von Jahren besteht, könnten Hinweise auf den Erdkern enthalten.

Mithilfe begrenzter Informationen von Teleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop der NASA und dem inzwischen stillgelegten Stratospheric Observatory for Infrarot Astronomy (SOFIA) haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Psyche ein ungewöhnlich metallreicher Asteroid ist. Lindy Elkins-Tanton, die Hauptforscherin der Psyche-Mission, betont die Bedeutung der Untersuchung dieser kleineren Objekte im Sonnensystem, da sie wertvolle Einblicke in seine Entstehung liefern.

Eines der Hauptziele der Mission ist es, die Entstehung und das Aussehen von Gesteinsplanetenkernen wie denen von Merkur, Venus, Erde und Mars zu verstehen. Der Kern spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung von Magnetfeldern, dem Schutz der Atmosphäre und der Beeinflussung der Bewohnbarkeit. Psyche, einer der besten Kandidaten für die Untersuchung von Metallkernen, bietet Forschern eine einzigartige Gelegenheit.

Obwohl es Theorien über den Ursprung von Psyche gibt, räumen Wissenschaftler ein, dass diese möglicherweise nicht zutreffend sind. Zoe Landsman, Forscherin an der University of Central Florida, glaubt, dass die tatsächliche Entsendung einer Raumsonde zu dem Asteroiden zu unerwarteten Entdeckungen führen wird. Sie unterstreicht den Wert jeder Mission für die Veränderung unseres Verständnisses des Sonnensystems.

Neben ihrer wissenschaftlichen Bedeutung hat Psyche auch wegen ihres astronomischen Wertes Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2017 schätzte Elkins-Tanton, dass der Asteroid einen Wert von unglaublichen 10,000 Billiarden US-Dollar haben könnte. Sie betont jedoch, dass die Technologie, Psyche zurück auf die Erde zu bringen oder effektiv abzubauen, derzeit nicht existiert.

Obwohl Weltraumbergbau wie Science-Fiction klingen mag, sehen Wissenschaftler seine Möglichkeit in der Zukunft. Das Konzept hat in der Raumfahrtindustrie Aufmerksamkeit erregt und zur Gründung von Unternehmen geführt, die das Potenzial von Bergbauressourcen im Weltraum erkunden. Auch wenn der Abbau von Asteroiden in weiter Ferne liegt, verspricht er doch die Gewinnung wertvoller Elemente wie Platingruppenelemente (PGEs), die in verschiedenen Technologien verwendet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psyche-Mission der NASA eine aufregende Gelegenheit darstellt, einen metallreichen Asteroiden im Asteroidengürtel zu erforschen und zu untersuchen. Ziel der Mission ist es, unser Verständnis des Erdkerns und der Entstehung felsiger Planetenkerne zu erweitern. Auch wenn der Abbau von Ressourcen im Weltraum ein fernes Ziel bleibt, eröffnet die Mission Aussichten für mögliche zukünftige Weltraumbergbaubemühungen.

