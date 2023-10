Neue Methode ermöglicht genaue Identifizierung und Untersuchung von Planktonarten

Das Europäische Labor für Molekularbiologie (EMBL) hat eine neue Methode zur Identifizierung und Untersuchung von Planktonarten in Feldproben entwickelt. Diese als gezielte volumenkorrelative Licht- und Elektronenmikroskopie (vCLEM) bezeichnete Methode ermöglicht die Analyse von Plankton in seinem natürlichen Zustand und bietet eine höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Auflösung als frühere Techniken.

Plankton sind mikroskopisch kleine Organismen, die eine entscheidende Rolle in den Ökosystemen der Erde spielen. Sie produzieren durch Photosynthese einen erheblichen Teil des Sauerstoffs, den wir atmen, und bilden die Grundlage des Nahrungsnetzes der Ozeane. Doch trotz ihrer Bedeutung ist unser Verständnis von Plankton begrenzt. Die neue vCLEM-Methode soll diese Wissenslücke schließen, indem sie es Wissenschaftlern ermöglicht, diese Organismen in ihren natürlichen Lebensräumen genau zu identifizieren und zu untersuchen.

Bei der vCLEM-Methode werden die Feldproben bei hohem Druck in der Nähe des Ozeans eingefroren und anschließend eine Kombination aus Licht- und Elektronenmikroskopie verwendet. Dies ermöglicht die Untersuchung von im Feld gesammeltem Plankton, ohne dessen Struktur zu beeinträchtigen. Durch die Bestrahlung der Proben mit Licht unterschiedlicher Wellenlänge können Forscher mithilfe der konfokalen Mikroskopie fluoreszierende Zellen sichtbar machen und so einen Überblick über die Vielfalt der vorhandenen Zellen erhalten.

Sobald eine Zelle von Interesse identifiziert ist, können leistungsfähigere Techniken wie die Volumenelektronenmikroskopie verwendet werden, um den 3D-Aufbau des Organismus zu untersuchen. Dadurch können Forscher neuartige biologische Beobachtungen machen und die Probe korrekt identifizieren. Die vCLEM-Methode bietet beispiellose Einblicke in die Ultrastruktur von Plankton und anderen einzelligen Organismen.

Die Forscher planen, diese Technik auf Proben anzuwenden, die während der TREC-Expedition gesammelt wurden, um die Artenvielfalt entlang der europäischen Küste und ihre Wechselwirkungen mit der Umwelt zu dokumentieren. Das bei der Expedition eingesetzte fortschrittliche mobile Labor (AML) ist mit einem Hochdruckgefrierschrank und anderer Spitzentechnologie ausgestattet, um die Analyse von Feldproben zu erleichtern.

Durch die Bereitstellung eines frischen und genauen Blicks auf Planktonproben verspricht die vCLEM-Methode, unser Verständnis dieser lebenswichtigen Organismen und ihrer Rolle in Meeresökosystemen zu verbessern.

Quelle: Europäisches Labor für Molekularbiologie (EMBL)

