Fußabdrücke in New Mexico bestätigen, dass Menschen vor 23,000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent lebten

Eine neue Analyse bestätigt, dass im Schlamm von New Mexico gefundene Fußabdrücke von Menschen gemacht wurden, die Tausende von Jahren vor der traditionellen Theorie über die Einwanderung von Menschen nach Amerika entstanden sind. Die gängige Theorie besagt, dass Menschen vor etwa 14,000 Jahren von Asien nach Alaska einwanderten und sich allmählich südwärts bewegten. Allerdings stellte die Behauptung aus dem Jahr 2021, dass die Fußabdrücke zwischen 23,000 und 21,000 Jahre alt seien, diese Theorie in Frage. Die neue Analyse, die zwei verschiedene Methoden verwendet, stützt das frühere Datum und liefert starke Beweise dafür, dass während der letzten Eiszeit Menschen in Nordamerika lebten.

Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie stellt die vorherrschende Theorie in Frage, dass die Clovis-Kultur, die 13,500 Jahre alt ist, die erste menschliche Kultur auf dem amerikanischen Kontinent darstellt. Obwohl es an anderen Orten immer mehr Hinweise darauf gibt, dass Menschen bereits vor 16,000 Jahren dort waren, hat sich die Clovis-First-Theorie weiterhin durchgesetzt. Als Forscher des US Geological Survey und ein internationales Team für die in den Fußabdrücken gefundenen Samen ein Alter von 23,000 bis 21,000 Jahren angaben, stieß dies bei Archäologen auf Skepsis.

Um das Alter der Fußabdrücke zu bestätigen, konzentrierten sich die Forscher auf die Radiokarbondatierung von Nadelbaumpollen. Durch die Isolierung und Reinigung von mehr als 75,000 Pollenkörnern pro Probe konnten sie mittels Massenspektrometrie die Kohlenstoffisotopenzusammensetzung bestimmen. Die Radiokarbondaten des Pollens waren statistisch gesehen identisch mit dem entsprechenden Samenalter, was zusätzliche Belege für das Alter der Fußabdrücke lieferte.

Die Forscher verwendeten auch optisch stimulierte Lumineszenzdatierungen, die den Zeitpunkt datieren, an dem Quarzkörner das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Diese Methode stützte die Radiokarbon-Ergebnisse weiter und ergab ein Mindestalter von etwa 21,500 Jahren für Quarzproben, die in den fußabdrucktragenden Schichten gesammelt wurden.

Mit mehreren Beweislinien, die auf die gleiche Altersspanne hinweisen, liefert die Studie starke Belege für die Anwesenheit von Menschen in Nordamerika während der letzten Eiszeit. Die Ergebnisse stellen das traditionelle Narrativ der menschlichen Migration nach Amerika in Frage und erfordern ein überarbeitetes Verständnis der Bevölkerung des Kontinents.

