Neue Methode zur Vorhersage des Risikos unerwünschter Arzneimittelwirkungen

Eine aktuelle Studie des Karolinska Institutet hat eine neue Methode entdeckt, die das Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen bei neuartigen Behandlungen gegen Fettleibigkeit und Typ-II-Diabetes vorhersagen kann. Die in Nature Communications veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Signalübertragung innerhalb von Zellen und darauf, wie diese Einblicke in die möglichen Nebenwirkungen von Medikamenten geben kann, bevor sie Patienten verabreicht werden.

Die Forscher untersuchten speziell Medikamente, die an den GLP-1R-Rezeptor binden, der ein wichtiges Ziel für die Behandlung von Typ-II-Diabetes und Fettleibigkeit ist. Sie fanden heraus, dass diese Medikamente, obwohl sie entwickelt wurden, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, die Form des Rezeptors auf unterschiedliche Weise verändern können. Dies wiederum wirkt sich auf die Signalproteine ​​aus, die mit dem wirkstoffgebundenen Rezeptor interagieren, sowie auf die subzellulären Kompartimente, in denen diese Interaktion stattfindet.

Durch den Vergleich der Signalprofile und Standorte dieser Medikamente konnten die Forscher „Signalviertel“ identifizieren und diese mit den unerwünschten Arzneimittelwirkungen in Beziehung setzen, die der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) gemeldet wurden. Diese Informationen können bei der Entwicklung neuer Medikamente mit weniger Nebenwirkungen für Patienten hilfreich sein.

Die Studie nutzte Biosensoren, die die Signalübertragung in lebenden Zellen mit subzellulärer Auflösung messen können, zusammen mit vergleichender Strukturanalyse, Zeitraffermikroskopie und Phosphoproteomik. Die Forscher haben eine Untergruppe von Antidiabetika, die derzeit im klinischen Umfeld eingesetzt werden, sowie ein neueres Medikament in klinischen Studien, das in Tablettenform erhältlich ist, gründlich charakterisiert. Sie planen, ihre Forschung auf mehr Medikamente und verschiedene Krankheitsziele auszuweiten, um das Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen besser vorhersagen zu können.

Diese bahnbrechende Studie hat das Potenzial, den Arzneimittelentwicklungsprozess zu revolutionieren, indem sie frühe Einblicke in die Arzneimittelsicherheit liefert und die Entwicklung sichererer Behandlungen für Patienten vorantreibt.

Quelle: Karolinska Institutet, „Neue Methode zur Vorhersage des Risikos unerwünschter Arzneimittelereignisse“

Definitionen:

GLP-1R: GLP-1R ist die Abkürzung für den Glucagon-like-Peptid-1-Rezeptor. Dabei handelt es sich um ein Rezeptorprotein, das an das Glucagon-ähnliche Peptid-1 (GLP-1) bindet, das an der Regulierung des Blutzuckerspiegels beteiligt ist.

Arzneimittelnebenwirkungen: Unter unerwünschten Arzneimittelwirkungen versteht man unbeabsichtigte und schädliche Wirkungen, die durch die Einnahme eines Medikaments entstehen. Diese Reaktionen können von leicht bis schwer reichen und von Person zu Person unterschiedlich sein.

