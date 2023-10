Neue Methode enthüllt den Orbital-Hall-Effekt in der Spintronik

Forscher haben erfolgreich eine neue Technik entwickelt, die die direkte Beobachtung des orbitalen Hall-Effekts, eines bisher unentdeckten physikalischen Phänomens, ermöglicht. Diese bahnbrechende Entdeckung könnte erhebliche Auswirkungen auf den Bereich der Spintronik und die Entwicklung von Datenspeichergeräten der nächsten Generation haben.

Spintronische Speicher, die in modernen Computern und Satelliten eingesetzt werden, nutzen den Eigendrehimpuls eines Elektrons, den sogenannten Spin, um Informationen zu speichern und abzurufen. Der Spin-Hall-Effekt, der durch die physikalische Bewegung von Elektronen entsteht, erzeugt einen magnetischen Strom, der weitreichende Anwendungen in verschiedenen Bereichen hat, einschließlich der Elektronik mit geringem Stromverbrauch und der Quantenmechanik.

In jüngsten Studien haben Wissenschaftler eine weitere Art der Bewegung von Elektronen entdeckt: den Bahndrehimpuls, analog zur Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Dieses als orbitaler Hall-Effekt bezeichnete Phänomen hat potenzielle Auswirkungen auf magnetische Materialien. Es hat sich jedoch als schwierig erwiesen, ihn genau zu erkennen und von Spinströmen zu unterscheiden.

Um dieses Problem anzugehen, haben Forscher der Ohio State University eine Methode entwickelt, bei der leichte Übergangsmetalle verwendet werden, die schwache Spin-Hall-Ströme aufweisen, um magnetische Ströme zu erkennen, die aus dem orbitalen Hall-Effekt resultieren. Durch die Reflexion von polarisiertem Laserlicht auf dünnen Chromfilmen beobachtete das Team ein deutliches magnetooptisches Signal, das auf das Vorhandensein starker orbitaler Hall-Effekt-Eigenschaften in den angesammelten Elektronen an einem Ende des Films hinweist.

Der Nachweis des orbitalen Hall-Effekts eröffnet neue Möglichkeiten für Fortschritte bei Spintronikanwendungen. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs magnetischer Materialien könnten zukünftige Geräte von höherer Leistung, erhöhter Zuverlässigkeit und verbesserter Energieeffizienz profitieren. Dieser Durchbruch ebnet den Weg für die Verwendung von Orbitalströmen anstelle von Spinströmen, was auf lange Sicht möglicherweise Zeit und Kosten spart.

Ziel der Forscher ist es, den Zusammenhang zwischen Spin-Hall-Effekten und Orbital-Hall-Effekten in verschiedenen Metallarten weiter zu erforschen. Das Verständnis dieser komplexen physikalischen Phänomene wird zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen und zur Entwicklung neuartiger Technologien beitragen.

Quelle:

– Igor Lyalin et al, Magneto-Optical Detection of the Orbital Hall Effect in Chromium, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.156702

– Die Ohio State University