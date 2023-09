Mikrokämme: Das Potenzial von Hochleistungslasern erschließen

By

Forschern der Technischen Universität Chalmers in Schweden ist ein bedeutender Durchbruch bei der Entwicklung von Mikrokämmen gelungen, der sie zehnmal effizienter macht und die Tür zu neuen Entdeckungen in der Weltraumforschung und im Gesundheitswesen öffnet. Mikrokämme, bei denen es sich im Wesentlichen um Lineale aus Licht handelt, haben aufgrund ihrer Fähigkeit, Frequenzen präzise zu messen, das Potenzial, verschiedene Bereiche zu revolutionieren.

Ein Mikrokamm funktioniert, indem er mithilfe eines Lasers Photonen sendet, die in einem Mikroresonator zirkulieren und das Licht in einen weiten Frequenzbereich aufteilen. Diese Frequenzen werden in Bezug zueinander positioniert, wodurch eine neue Art von Lichtquelle mit mehreren Frequenzen im Einklang entsteht, ähnlich wie bei Lasern.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Mikrokämmen sind vielfältig und reichen von der Kalibrierung von Instrumenten für die Suche nach Exoplaneten bis hin zur Überwachung der eigenen Gesundheit durch die Analyse von Atemproben. Bisherige Mikrokämme hatten jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Effizienz, sodass sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen konnten.

Die Forscher der Chalmers University haben diese Einschränkung überwunden, indem sie eine Methode entwickelt haben, die die Laserleistung des Mikrokamms um das Zehnfache erhöht und seinen Wirkungsgrad von etwa 1 Prozent auf über 50 Prozent steigert. Bei dieser Methode werden zwei Mikroresonatoren verwendet, die zusammenarbeiten, um die Leistung des Mikrokamms zu verbessern.

Dieser Durchbruch ist bedeutsam, da er Hochleistungslasertechnologie in ein breiteres Spektrum von Märkten bringt. Mikrokämme können beispielsweise in Lidar-Modulen für autonome Fahrzeuge, GPS-Satelliten, Drohnen zur Umwelterkennung und Rechenzentren für bandbreitenintensive KI-Anwendungen eingesetzt werden.

Die erhöhte Effizienz und Leistung von Mikrokämmen haben das Potenzial, Fortschritte in der Weltraumforschung, im Gesundheitswesen und in verschiedenen anderen Branchen zu beschleunigen. Diese Forschung ebnet den Weg für weitere Entwicklungen in der Lasertechnologie und zeigt die bahnbrechenden Fähigkeiten von Mikrokämmen.

