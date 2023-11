Neuer Ansatz kombiniert KI und synthetische Biologie zur Entdeckung antimikrobieller Peptide

By

Forscher am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie haben einen neuartigen Ansatz zur Entdeckung und Herstellung neuer antimikrobieller Peptide (AMPs) entwickelt, die Bakterien bekämpfen können. Durch die Kombination von synthetischer Biologie und künstlicher Intelligenz (KI) hat das Team eine effizientere Methode zur Identifizierung und Entwicklung von AMPs mit Breitbandaktivität gegen verschiedene Krankheitserreger entwickelt.

Traditionell werden die meisten Medikamente auf Peptidbasis aus natürlichen Quellen isoliert. Allerdings stellt die zunehmende Verbreitung von Antibiotikaresistenzen eine erhebliche globale Gesundheitsgefahr dar. Um dieses Problem anzugehen, nutzten die Forscher die Leistungsfähigkeit der KI, insbesondere Deep Learning, um die Entdeckung und das Design von AMPs zu beschleunigen.

Durch generatives Deep Learning hat das Team Tausende von De-novo-AMP-Kandidaten entworfen. Um die Optionen einzugrenzen, wandten sie dann prädiktive Deep-Learning-Algorithmen an. Mit diesem Ansatz identifizierten sie 30 funktionelle AMPs mit antimikrobieller Aktivität. Wichtig ist, dass sechs dieser Peptide eine Breitbandaktivität gegen multiresistente Krankheitserreger zeigten und keine bakterielle Resistenz entwickelten.

Um die Herausforderungen der chemischen Synthese und der begrenzten Peptidproduktion zu meistern, richteten die Forscher eine zellfreie Proteinsynthese-Pipeline ein. Diese Pipeline ermöglicht die schnelle und kostengünstige Produktion von AMPs direkt aus DNA-Vorlagen und ermöglicht so ein Hochdurchsatz-Screening.

Die Kombination von KI und synthetischer Biologie bietet mehrere Vorteile bei der Entdeckung und Gestaltung bioaktiver Peptide. Durch die Erhöhung der Zahl der Kandidaten, die in kurzer Zeit experimentell getestet werden können, erhöhen sich die Chancen, wirksame antimikrobielle Peptide zu finden, erheblich. Dieser Ansatz trägt zur Erforschung des nichtnatürlichen Peptidraums bei und ergänzt die jüngsten Fortschritte im Computerdesign.

Ziel der Forscher ist es, die Ausbeute der Peptidproduktion weiter zu optimieren und die Stabilität und Sicherheit von AMPs zu verbessern. Sie planen außerdem, erweiterte, tiefgreifende generative Modelle zu erforschen, um die Erfolgsquote bei der Identifizierung aktiver Kandidaten zu erhöhen, indem sie Maschinen molekulare Darstellungen für gewünschte Eigenschaften beibringen.

Da der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen immer intensiver wird, bietet die Integration von KI und synthetischer Biologie einen vielversprechenden Weg für die Entdeckung und Entwicklung neuartiger antimikrobieller Wirkstoffe.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Welche Bedeutung hat die Kombination von synthetischer Biologie und künstlicher Intelligenz bei der Entdeckung antimikrobieller Peptide?

A: Durch die Kombination von synthetischer Biologie und künstlicher Intelligenz haben Forscher einen effizienteren Ansatz zur Entdeckung und Entwicklung antimikrobieller Peptide (AMPs) mit Breitbandaktivität gegen Bakterien entwickelt. Diese Kombination ermöglicht ein schnelles Screening und die Identifizierung von AMP-Kandidaten und erhöht so die Chancen, wirksame antimikrobielle Mittel zu finden.

F: Wie funktioniert die zellfreie Proteinsynthese-Pipeline?

A: Die zellfreie Proteinsynthese-Pipeline ermöglicht die schnelle und kostengünstige Produktion von AMPs direkt aus DNA-Vorlagen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer chemischen Synthese, die schwierig und zeitaufwändig sein kann. Diese Pipeline ermöglicht ein Hochdurchsatz-Screening von AMPs und erleichtert so den Entdeckungsprozess.

F: Welche Vorteile bietet die Integration von KI und synthetischer Biologie bei der Peptidentdeckung?

A: Die Integration von KI und synthetischer Biologie in die Peptidentdeckung bietet mehrere Vorteile. Es erhöht die Zahl der Kandidaten, die in kurzer Zeit experimentell getestet werden können, und erhöht so die Chancen, aktive antimikrobielle Peptide zu finden. Dieser Ansatz ermöglicht auch die Erforschung nicht-natürlicher Peptidräume und ergänzt rechnergestützte Designmethoden.

F: Was sind die zukünftigen Richtungen dieser Forschung?

A: Die Forscher planen, die Ausbeute der Peptidproduktion weiter zu verbessern und die Stabilität und Sicherheit von AMPs zu optimieren. Sie zielen auch darauf ab, erweiterte, tiefgreifende generative Modelle zu erforschen, die die Erfolgsquote bei der Identifizierung aktiver Kandidaten erhöhen können. Diese Fortschritte werden zum anhaltenden Kampf gegen Antibiotikaresistenzen und zur Entwicklung neuartiger antimikrobieller Mittel beitragen.