Dunkle Energie: Eine bedeutende Kraft im Universum

Eine kürzlich durchgeführte Messung des Universums hat weitere Beweise dafür geliefert, dass dunkle Energie einen erheblichen Teil des Kosmos ausmacht. Den Ergebnissen zufolge macht die Dunkle Energie etwa 69 Prozent der gesamten Materie-Energie-Dichte aus, während sowohl die normale Materie als auch die Dunkle Materie jeweils 31 Prozent ausmachen.

Normale Materie, auch baryonische Materie genannt, umfasst Sterne, Galaxien, Atome und Leben und macht schätzungsweise nur 20 Prozent der gesamten Materie aus. Die restlichen 80 Prozent entfallen auf Dunkle Materie, die aus noch unentdeckten subatomaren Teilchen besteht. Dunkle Energie hingegen ist eine Kraft, die für die beschleunigte Expansion des Universums verantwortlich ist. Wissenschaftler müssen noch herausfinden, was Dunkle Energie genau ist, aber sie spielt eine bedeutende Rolle für die Materie-Energie-Dichte.

Das Verständnis der Expansionsrate des Universums ist für Wissenschaftler von entscheidender Bedeutung, um die Natur der Dunklen Energie und ihre Auswirkungen auf die kosmische Expansion zu verstehen. Die Bestimmung der Materie-Energie-Dichte kann Aufschluss über die Zukunft des Universums geben, ob es sich auf unbestimmte Zeit weiter ausdehnt oder sich schließlich umkehrt und schrumpft, was als Big Crunch bekannt ist.

Um die Menge an dunkler Energie zu messen, stützen sich Astronomen auf Galaxienhaufen. Diese Cluster bilden sich über Milliarden von Jahren unter dem Einfluss der Schwerkraft. Durch den Vergleich der Anzahl und Masse der Galaxien in einem Cluster und die Durchführung numerischer Simulationen können Wissenschaftler die Anteile von Materie und Energie berechnen. Die Forscher verwendeten eine Technik namens GalWeight, um die Masse von Galaxienhaufen abzuschätzen, indem sie die Anzahl der Galaxien in jedem Haufen zählten. Durch den Vergleich ihrer Ergebnisse mit simulierten Clustern stellten sie fest, dass das Universum zu 31 Prozent aus Materie besteht.

Diese Messung stimmt eng mit früheren Versuchen und anderen Messungen der Materie-Energie-Dichte des Universums überein und liefert eine genauere Schätzung. Es betont auch die Bedeutung der Clusterhäufigkeit als Technik zum Verständnis kosmologischer Parameter.

Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der dunklen Energie bei und bringen uns der Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums näher.

Quellen:

– Das Astrophysikalische Journal