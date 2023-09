Die University of Liverpool entwickelt neues Material zur Verbesserung von Gesichtsmasken und Filtergeräten gegen COVID-19

Ein Forschungsteam der Universität Liverpool hat ein bahnbrechendes Material entwickelt, das das Potenzial hat, die Wirksamkeit von Gesichtsmasken und anderen Filtergeräten bei der Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 und anderen Viren zu revolutionieren. Ihr in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Attaching protein-adsorbing Silica Particles to the surface of Cotton Substrats for Bioaerosol Capture Includes SARS-CoV-2“ zeigt, dass dieses neue Material etwa 93 % effizienter beim Einfangen von Proteinen, einschließlich Coronaviren, ist Proteine, während die Atmungsaktivität erhalten bleibt.

Die Vordenker dieses innovativen Materials sind Professor Peter Myers und Dr. Simon Maher. Mithilfe ihrer Expertise in Chromatographie bzw. Massenspektrometrie entwickelten sie eine Methode, die es Proteinen ermöglicht, an der Oberfläche eines Materials zu haften. Während der Pandemie erkannte Professor Myers, dass dieser Prozess umgekehrt werden könnte, um Proteine ​​zu absorbieren, insbesondere das S1-Spike-Protein, das sich auf der äußeren Lipidmembran des SARS-CoV-2-Virus befindet.

Um das Material herzustellen, modifizierte das Team die Oberfläche von kugelförmigen Siliciumdioxidpartikeln, die traditionell in der Chromatographie verwendet werden, und sorgte so dafür, dass sie stark an das COVID-19-S1-Spike-Protein haften. Sie erhöhten auch die Porosität und das Innenvolumen der Silica-Partikel, was zu einer großen Oberfläche und Kapazität zum Einfangen des Virus führte. Dieses Material hat sich nicht nur in Gesichtsmasken, sondern auch in Luftfiltern für Flugzeuge, Autos und Klimaanlagen als vielversprechend erwiesen.

Allerdings befindet sich dieses Material noch im Proof-of-Concept-Stadium. Professor Myers betont, dass COVID-19 zwar keine globale Bedrohung mehr darstellt, die potenziellen Anwendungen für dieses Material jedoch enorm sind. Das Team untersucht derzeit die Entwicklung noch fortschrittlicherer „klebriger“ Oberflächen, die eine Reihe von Bioaerosolen einfangen können, darunter die neue COVID-Variante BA.2.86, Influenza und andere tödliche Viren wie Nipah.

Insgesamt hat dieses von der Universität Liverpool entwickelte bahnbrechende Material das Potenzial, die Wirksamkeit von Gesichtsmasken und Filtergeräten nicht nur bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemie, sondern auch bei künftigen Virusausbrüchen erheblich zu verbessern.

Quelle:

– Kieran Collings et al., „Anbringung proteinadsorbierender Silikatpartikel an der Oberfläche von Baumwollsubstraten zur Bioaerosolabscheidung, einschließlich SARS-CoV-2“, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40696-x